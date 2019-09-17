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محافظ الأقصر وقيادات شركة المياه يستعرضون أسباب تأخر مشروعات الصرف الصحى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:16 م
محافظ الأقصر وقيادات شركة المياه يستعرضون أسباب تأخر مشروعات الصرف الصحى محافظ الأقصر مع رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب
الأقصر – أحمد مرعى

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إستقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، فى مكتبه بديوان عام المحافظة، كلا من اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي، والدكتور أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان للمتابعة والمشروعات ممثلاً عن وزير الإسكان، ولفيف من قيادات الشركة، وذلك لبحث موقف مشروعات مياة الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

وتم خلال الإجتماع تقديم شرح مفصل لأسباب تأخر مشروعات الصرف الصحى، ومشكلة خط السيب فى كافة مراكز المحافظة، ومشكلة الصرف الصحى الخاص بمستشفى العديسات، وتأخر عدد من المشروعات نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع الرى بشأن تصريف محطات المعالجة الثلاثية على المصارف وذلك على الرغم من وجود موافقات من اللجنة الدائمة المشتركة لحل معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتأخر دخول عدد 6 مشروعات بمراكز إسنا والطود وأرمنت والزينية.

كما إستعرض محافظ الأقصر، مشكلة تأخر البدء فى مشروعات الصرف الصحى التى تم عمل بروتوكول لها والمعتمد لها مبالغ، فيما وجه رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالبدء فوراً فى مشروعات صرف صحى مناطق الترعة ، والبنى ، والقباحى الشرقى وبعض المناطق فى مدينة الأقصر بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن الأحوزة العمرانية، ووافق رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب على اعتماد المبالغ المطلوبة لإصلاحات خطوط الصرف الصحى الجارى العمل بها بمنطقة الزلفى بأرمنت الحيط.

وفيما يتعلق بمشكلة محطة الصرف الصحى بمستشفى العديسات الجديدة، وجه رئيس الهيئة بسرعة اعداد الدراسات المطلوبة لاختيار نوع المحطة الذى يتناسب مع صرف المستشفى، كما تناول الاجتماع عرض تأخر بعض الشركات فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى بعض المناطق بمركز الزينية، ووجه رئيس الهيئة بتدبير كافة الاعتمادات المطلوبة لإنهاء المشروعات طبقا ً للجداول الزمنية المقررة.

وحضر الإجتماع كل من الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور سيد إسماعيل المستشار الفنى لوزير الإسكان، والمهندس أحمد ياسر مسئول المتابعة مكتب فنى وزير الإسكان ممثلاً عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد أبو سنة رئيس الادارة المركزية لجنوب الصعيد، واللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر، والعميد يحيى عبد الرشيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ود. محَمد حسن الرئيس التنفيذى للجهاز، وذلك محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، واللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة ، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مسئول المشروعات بمحافظة الأقصر.

 


الاقصر

المشروعات المتوقفة بالاقصر

الهيئة القومية لمياة الشرب

مشروعات المياة والصرف بالاقصر

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