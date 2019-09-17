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محافظ الأقصر: كورنيش النيل سيضاهى المدن العالمية والانتهاء قبل الموسم الشتوى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:00 ص
محافظ الأقصر: كورنيش النيل سيضاهى المدن العالمية والانتهاء قبل الموسم الشتوى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن مشروع تطوير كورنيش النيل كان ضمن مشروع الهوية البصرية وتم البدء فيه بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بصورة جادة وتم إنجاز جزء كبير منه حتى الآن.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه قبل البدء فى تطوير الكورنيش كلف رئيس مجلس الوزراء رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعمل مخطط شامل لتجديد وإحلال الكورنيش، وتم العمل فيه من خلال الإستشاريين الفنيين بالهيئة، ولدى العرض على الدكتور مصطفى مدبولى أصدر تكليفه فوراً بالبدء فى إحلال وتجديد الكورنيش، وحالياً تم العمل وإنهاء جزء كبير منه وقبل بدء الموسم السياحى الشتوى سيكون انتهى تماماً ويستمتع به السائحين من مختلف دول العالم خلال زيارتهم لمصر.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أنه بعد الانتهاء من تطوير الكورنيش سيصبح كورنيش سياحى عالمى ولايوجد مثله فى باقى محافظات مصر وبعض دول العالم، مشدداً على أن العمل فى الكورنيش ليس تغيير بلاط وحسب، ولكنه يتم تطويره بالكامل من الألف للياء، حيث تشمل خطط تطوير الكورنيش أن يتم فى الشرق ثم تطوير كورنيش الغرب بجانب تطوير الجزء السفلى من الكورنيش فى المراسى بدءاً من الممشى السياحى وحتى نهاية الكورنيش بالكامل.

 


 

 


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