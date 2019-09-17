محافظة القاهرة توقع برتوكولا لتمويل سداد حالات تقنين الأوضاع وتوصيل المرافق

وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية برتوكول تعاون لتمويل أصحاب الحالات التى تم الانتهاء من الموافقة على طلب تقنين وضع اليد بها.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة مستمرة فى توفير حياة كريمة للمواطنين مع استرداد حق الدولة من أراضى مغتصبة وكذلك تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة، ولذا فقد حرصت محافظة القاهرة كأول محافظة على مستوى الجمهورية تقوم بإتخاذ إجراءات من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين بتوقيع بروتوكول مع بنك التنمية الصناعية يهدف إلى تمويل مقابل تقنين أوضاع اليد لأصحاب الشأن الذين تمت الموافقة على طلبات تقنينهم من جانب اللجان المختصة بالمحافظة فى إطار مبادرة الدولة بتقنين أوضاع العقارات والمبانى وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.

وأوضح المحافظ أنه سيتم التمويل وفقاً لضوابط وشروط البنك بعد إتمام الدراسة وتحديد الجهات المسئولة المقابل المادى المطلوب وذلك نظير الحصول على أقل عائد وبمدد سداد تصل إلى 5 سنوات، إلى جانب تيسير وصول الخدمات والمرافق العامة بتكلفة بسيطة وبطرق سداد ميسرة ، كما يهدف البروتوكول إلى تمويل توصيل الغاز للوحدات السكنية والتجارية بأقل عائد ممكن وعلى فترات زمنية تصل إلى سبعة سنوات بأقل تقسيط يمكن أن يتحمله المواطن محدود الدخل على أن يتم التعاون فى ذلك من خلال قيام المحافظة بتوجيه الدعوة لمسئولى شركات الغاز للاجتماع مع مسئولى البنك تحت إشراف المحافظة للبدء فى اتخاذ خطوات تنفيذية للمناطق التى سيتم إدخال المرافق لها.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تيسير أعمال تضم عدد من الخبراء لمتابعة تنفيذ البرتوكول وتذليل أى عقوبات تعترض تنفيذه.

شهد اللقاء حمدى عزام نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية وعدد من معاونيه ومصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة.