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مجلس الوزراء السودانى: سننخرط مع المجتمع الدولى بإيجابية كدولة رائدة ومسئولة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:02 م
مجلس الوزراء السودانى: سننخرط مع المجتمع الدولى بإيجابية كدولة رائدة ومسئولة رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك
الخرطوم (أ ش أ)

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أكد وزير شئون مجلس الوزراء فى السودان عمر منيس أن زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى نيويورك ومشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعد خطوة أولى لانفتاح السودان على العالم وتقديم وجه السودان الجديد، والذى سينخرط مع المجتمع الدولى بإيجابية كدولة رائدة ومسؤولة.

وأشار إلى أن الزيارة ستفتح آفاقا واسعة للوقوف على مضامين الثورة السودانية، وتوجهات الحكومة الجديدة للعمل والتعاون البناء مع المجتمع الدولي.

وأوضح منيس، فى تصريحات صحفية، أن مجلس الوزراء اطلع فى اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة حمدوك على نتائج زيارة رئيس الوزراء، لجنوب السودان ولقاءاته بقادة الحركات المسلحة فى جوبا.

وقال إن رئيس الوزراء قدم عرضا لأعضاء المجلس حول الزيارة، والإرادة السياسية المتاحة للمضى قدما فى خطوات تحقيق السلام العادل والمستدام كأولوية من أولويات الحكومة، إلى جانب الترتيبات الجارية لمشاركة السودان فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأضاف أن المجلس اطلع على الأجواء الإيجابية والودية التى سادت الزيارة، والمباحثات مع الأشقاء فى جنوب السودان، خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وتطوير التجارة عبر الحدود، وتبادل السلع، إلى جانب حرية تنقل الأشخاص بين البلدين.

من جهة أخرى، بحث مجلس الوزراء المشكلات الضاغطة والمؤثرة على المواطنين، والمتمثلة فى نقص الدقيق والمشتقات البترولية وصعوبة المواصلات.

وأوضح منيس أن مجلس الوزراء اتخذ تدابير وإجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلات، التى تواجه المواطنين فى حياتهم اليومية، مؤكدا استعداد الحكومة لمعالجة هذه المشكلات.

 


مجلس الوزراء السودانى

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رئيس وزراء السودان

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