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الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:55 م
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مجلس الأمن يوافق بالإجماع على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة "يوناما" في أفغانستان

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:53 م
مجلس الأمن يوافق بالإجماع على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة "يوناما" في أفغانستان أرشيفية
أ.ش.أ

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وافق مجلس الأمن الدولى بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة "يوناما" فى أفغانستان.

وذكرت قناة "يورونيوز" أن الموافقة جاءت بعد محادثات اللحظة الأخيرة بعدما اعترضت الصين وهددت باستخدام حق النقض "الفيتو" حال عدم الإشارة إلى مبادرة "الحزام والطريق".

ودار الخلاف حول رغبة الولايات المتحدة فى إزالة الجزئية المتعلقة بـ"مبادرة الحزام والطريق" من مشروع القرار الذى تم إعداده من قبل ألمانيا وإندونيسيا، فيما أصرت الصين على أنها ستستخدم حق النقض ضد مشروع القرار إذا ما تم حذف هذه الجزئية.

و"الحزام والطريق" هى مبادرة صينية، تعرف أيضًا بـ "طريق الحرير" للقرن الحادي والعشرين، وتهدف إلى ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، لربط أكثر من 70 بلدًا.

يذكر أن قرارات مجلس الأمن لأعوام 2016، و2017، و2018 التى تم بموجبها تجديد مهمة البعثة المذكورة، كانت ترحب بالعديد من الجهود المبذولة مثل "مبادرة الحزام والطريق"، من أجل تعزيز التعاون الإقليمي.


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