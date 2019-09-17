مبيعات العرب والأجانب تهبط بالبورصة المصرية بمنتصف التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 14911 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2150 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 18087 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 549 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1463 نقطة.
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