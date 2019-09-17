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مباحث سوهاج تضبط 8 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار أسفل منزل أحدهم

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:13 م
مباحث سوهاج تضبط 8 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار أسفل منزل أحدهم جريمة التنقيب عن الأثار-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 8 أشخاص بسوهاج لقيامهم بأعمال حفر بأحد المساكن بقصد التنقيب عن الآثار.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق إدارة البحث بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام (موظف - مُقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمديرية أمن سوهاج) بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم استهدافه وضبطه وبرفقته (7 أشخاص)، حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار ، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر) ، وتبين وجود حفر مستطيل الشكل ينتهى بسردابين ، وغرفة مربعة الشكل ، وممر يتجه لأسفل (بعمق 6 أمتار) ذو أرضية من الحجر الجيرى ، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب بالإشتراك مع مالك المنزل بقصد البحث عن الآثار.
 
وأسفرت معاينة الحفر بمعرفة لجنة من مفتشى آثار المنشأة عن وجود شواهد أثرية أسفل الحفر، وأفادت بأن الحفر بقصد البحث عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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