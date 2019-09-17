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مباحث الآثار بسوهاج: التحفظ على حفر أثرى داخل منزل موظف بالجامعة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 07:25 م
مباحث الآثار بسوهاج: التحفظ على حفر أثرى داخل منزل موظف بالجامعة جانب من الحفر
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، بإشراف العميد أحمد رفعت، مفتش المنطقة من التحفظ على حفر أثرى داخل منزل موظف بجامعة سوهاج، "هارب"، بعمق 15 متر تقريبا، وضبط 3 أشخاص داخل مسكن المتحرى عنه، بينهم عامل أمن.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات اللواء سامى غنيم، مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام موظف بجامعة سوهاج، وآخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار بناحية قرية أولاد عزاز دائرة مركز سوهاج.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت، مفتش مباحث المنطقة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قامت مأمورية من شرطة مباحث الآثار بسوهاج برئاسة العقيد أحمد إيهاب مقلد رئيس قسم شرطة مباحث السياحة والآثار بسوهاج، وبرفقته مفتش مباحث المنطقة بالاشتراك العقيد أحمد ضاحى، مفتش مباحث مركز شرطة سوهاج، والعميد عبدالمجيد رضوان مأمور المركز.

وتم استهداف مسكن المأذون بتفتيشه محمد .ن 55 سنة موظف بجامعة سوهاج "هارب" ويقيم بقرية أولاد عزاز دائرة مركز سوهاج، وتم ضبط عمر . م . م . ن 19 سنة، نجل المتهم الهارب وعلى . م . ا . ع 44 سنة وعامل أمن ويقيم بدائرة قسم الدرب الأحمر القاهرة وشعبان . ا. م . ا 29 سنة، حاصل على دبلوم، وكمال سيد أمين 31 سنة لا يعمل ويقيم بناحية الدويقه الجمالية .

وعثر داخل المنزل على حفرة 1.5 متر فى 1.5 متر ويعمق 15 متر، وبها سلم من الحبال تم تشكيل لجنة من الآثار، والتى أقرت بأن الحفر بقصد التنقيب عن الاثار تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 5494 إدارى مركز سوهاج تم التحفظ على المنزل وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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