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ما هو علم الريكى؟.. وما هو تأثيره على جسم الإنسان؟.. استشارى الطاقة الحيوية أحمد شعبان يجيب

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:00 م
ما هو علم الريكى؟.. وما هو تأثيره على جسم الإنسان؟.. استشارى الطاقة الحيوية أحمد شعبان يجيب جراند ماستر أحمد شعبان استشارى العلاج بالطاقة الحيوية
تقرير خاص

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نسمع كثيرا عن علم الريكي وتأثيره على جسم الإنسان وحياته، ولكننا لا نعرف ما هو؟، وكيف يؤثر على الإنسان؟، جراند ماستر أحمد شعبان استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والريكي والحاسة السادسة يعرفنا من خلال التقرير التالي بعلم الريكي ومدى أهميته.

وأوضح جراند ماستر أحمد شعبان لـ"اليوم السابع" إن علم الريكي بشكل عام هو علم من علوم الطاقة الحيوية التي تقسم لأكثر من جزء، وكلمة الريكي مكونة من مقطعين الري والكي وهي تعني طاقة الكون، فهناك أجزاء من علم الطاقة الحيوية تخص الطعام وهناك أجزاء تخص الإبر الصينية.. إلخ، أما الريكى فهو عبارة عن تحفيز لمراكز الطاقة الموجودة في جسم الإنسان، وتحفز بعض الأعضاء الداخلية به، وتحفيز مراكز الطاقة والشاكرات، حيث يتم شحن الطاقة بأسلوب الريكي.

تعريف علم الريكي
تعريف علم الريكي

 

وأشار إلى أن أسلوب الريكي يتمثل في عمل مجموعة من التدريبات الخاصة بالتنفس والتأمل، للشخص الذي سيقوم بالريكي حيث يخزن بداخله طاقة كبيرة تخرج عن طريق كفوف اليد، للمناطق التي بها مشاكل أو بها ضعف، فعلى سبيل المثال إذا كان لديك مشاكل في مفصل اليد يمكنك تسليط كف اليد المشحونة بالطاقة عليها، وعلاجها، حيث يتم عمل تنظيف للطاقة وشحن طاقة لهذا المكان.

4 أساليب متبعة للعلاج بالريكي
4 أساليب متبعة للعلاج بالريكي

 

وأكد إن العلاج الطاقي من سرعة شفاء هذا المفصل، لافتاً أنه إذا احتاج هذا المفصل إلى علاج لمدة شهر حتى يتم الشفاء تماما بالعلاج بالطاقة يمكن أن يحتاج إلى أسبوعين فقط، فهو يقلل مدة الشفاء إلى النصف، ومن هنا فالريكى عبارة عن استخدام الطاقة المنبعثة من كف اليد سواء فى علاج الشخص نفسه أو علاج الآخرين.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال العلاج بالطاقة الحيوية والريكى يمكنك الاطلاع على صفحة الجراند ماستر أحمد شعبان عبر "فيس بوك"..

 

https://www.facebook.com/ReikiworldEg/

 

والموقع الإلكتروني لمركز "كارما" للجراند ماستر أحمد شعبان :

https://www.karmaacademy.org

 

والانستجرام:

https://www.instagram.com/ahmedshaabanameen/

 

عنوان مركز كارما:

 3عمارات سيتي ستار الدور السادس / مدينة 6 أكتوبر الحي 11

 

للتواصل--احمد-شعبان---Copy (1)

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

 


أحمد شعبان

الطاقة الحيوية

الريكي

الطاقة السلبية

طاقة الكون

جسم الانسان

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