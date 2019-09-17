ليست الرئة فقط.. السجائر الإلكترونية تدمر صحة الفم والأسنان

كتب بيتر إبراهيم

ازدادت السجائر الإلكترونية شعبية فى السنوات الأخيرة وحذرت منها العديد من المؤسسات الصحية لارتباطها بالأمراض المتعلقة بالرئة.

ووفقاً للموقع الإخبارى الأمريكى "FoxNews"، قال الباحثون إنه على الرغم من أن هذه الأجهزة قد تبدو في البداية أكثر صحة من التدخين ، إلا أنها تحمل الكثير من المخاطر.

ومنذ الشهر الماضي ، أبلغ المسؤولون الفيدراليون عن أكثر من 400 حالة من أمراض الرئة الخطيرة التي قد تكون مرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

وقالت الدكتورة باربرا كيبر ، رئيسة طب الأسرة في مستشفى جلين كوف في نورثويل هيلث في نيويورك ، لصحة هيلث لاين إنها حالة خطيرة.

وقالت: "لقد انتهى الأمر بالفعل بالعديد من هؤلاء الأشخاص على جهاز التنفس الصناعي مع هذا المرض الحاد، ومعظمهم في الواقع من المراهقين أو البالغين ، الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية".

وإليك بعض المخاطر التي يمكن أن تقدمها السجائر الإلكترونية لأسنانك.



-التهاب اللثة



هذا المرض عن طريق الفم يسبب التهاب اللثة ويمكن أن يتطور إلى حالات أكثر خطورة إذا ترك دون علاج.

أمراض اللثة



أمراض اللثة ، هي مرحلة أكثر تطوراً من التهاب اللثة ، وهي مرحلة تتميز بمشاكل في الأنسجة المحيطة بالأسنان.

أخبر كيبر هيلثلاين أن المكونات الموجودة في النيكوتين المتبخر تشكل أرضًا تكاثرية بكتيرية على طول اللثة.