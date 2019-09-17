لو تعبان على طول.. 5 نصائح تساعدك على الاسترخاء والنوم الصحى

كتبت فاطمة خليل

كثيرٌ من الأشخاص يشعر بالتعب والإرهاق المستمر، اما بسبب الضغوط اليومية أو قلة عدد ساعات النوم، وإذا أردت أن تتخلص من هذا الشعور الذى يؤثر على إنتاجيتك، نقدم لك مجموعة من النصائح الصحية التى تساعدك فى التغلب على الإرهاق والاسترخاء والنوم الصحى، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

نصائح تساعدك على الاسترخاء والنوم الصحى



روتين ثابت للنوم



غالبًا ما تؤدى قلة النوم المزمن إلى تآكل طاقتك ونشاطك بمرور الوقت، لذا هناك تغييرات يمكنك إجراؤها، بدءًا من الليلة ، لتحسين قدرتك على الحصول على ليلة نوم جيدة للتخلص من الشعور بالتعب.

حدد موعداً ثابتاً للنوم يومياً وضع روتين ثابت يومياً للنوم السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل ليلة، حتى في عطلة نهاية الأسبوع.

تجنب الكافيين



لا تشرب القهوة في وقت متأخر من اليوم.



النوم

لا تأكل قبل النوم مباشرة



حاول ألا تأكل قبل ساعتين من وقت النوم، أو إذا كنت ترغب فى تناول طعام فاختر وجبة خفيفة وتجنب تناول الأطعمة الدسمة والأطعمة الغنية بالسكريات قبل النوم.

لا تمارس التمارين الرياضية مباشرة قبل النوم



يمكن أن يساعد ممارسة الرياضة بانتظام في تقليل التوتر ويساعدك على النوم بشكل أكثر راحة وانتظاماً ولكن تجنب القيام بذلك في غضون 3 ساعات من وقت النوم لأنه قد يصعب عليك النوم.

لا تقرأ أو تأكل أو تشاهد التلفاز على سريرك



حافظ على سريرك كمكان للنوم فقط، وليس للقراءة أو الأكل أو مشاهدة التلفزيون، ولا تبقى مستيقظاً على سريرك.