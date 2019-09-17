لوكسمبورج تدعم جهود الكويت لإعفاء المواطنين من تأشيرة شنجن

وكالات

أعربت لوكسمبورج عن دعمھا لجھود الكویت في سبیل إعفاء المواطنین من الحصول على التأشیرة عند دخول منطقة

(شنجن) التي تضم 26 دولة أوروبیة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وفد من مجلس الأمة الكویتي (البرلمان) مع رئیس وزراء لوكسمبورج كزافییه بیتل ورئیس البرلمان فرناند إتغن وأعضاء لجنة الشؤون الخارجیة بالبرلمان في اطار زیارة إلى لوكسمبورغ تستمر یومین لبحث تعمیق وتوسیع علاقات التعاون الثنائي بین البلدین.

وقال نائب رئیس مجموعة الصداقة البرلمانیة بین الكویت ولكسمبورج الحمیدي السبیعي الذي رأس الوفد الكویتي في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن جانب لوكسمبورج أعرب خلال الاجتماع عن دعمھ لجھود الكویت بشأن اعفاء المواطنین من تأشیرة (شنجن).