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لجنة تفتيشية للبريد ترصد عجز 550 ألف جنيه بهيئة بريد طنبول الكبرى بالدقهلية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:42 م
لجنة تفتيشية للبريد ترصد عجز 550 ألف جنيه بهيئة بريد طنبول الكبرى بالدقهلية مكتب بريد - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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اكتشفت لجنة وقائية تفتيشية من هيئة البريد بمنطقة جنوب الدقهلية، أثناء فحص أعمال مكتب بريد قرية طنبول الكبرى بدائرة السنبلاوين وجود عجز مالى بعهدة إحدى الموظفات وصل إلى نصف مليون و 50 ألف جنيه.

 

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائى، يفيد برصد المتابعة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية لقيام لجنة من هيئة البريد بمنطقة جنوب الدقهلية "لجنة وقائية للتفتيش العادي" بفحص أعمال مكتب بريد قرية طنبول الكبرى بدائرة السنبلاوين، والمسئول عنه مديرة الفرع "غدير. ج.م"، وإكتشافها وجود عجز بالمبالغ المالية الخاصة بالمودعين فى عهدة موظفة بالفرع تدعى "فاطمة. م.غ".

 

فتشكلت لجنة أخرى لفحص أعمال المكتب، والتى اكتشفت وجود عجز مالى مبدئى يصل إلى 550 ألف جنيه.

 

فقامت اللجنة باستدعاء بعض المواطنين لاستبيان الأمر بشأن إيداعاتهم، وأوضحوا لهم بأنه فى حالة وجود عجز فستتحمل هيئة البريد سداده للمواطنين، ومازالت اللجنة تقوم بمباشرة أعمالها لإجراء جرد وفحص شامل لاستبيان إجمالى العجز المختلس.

 


الدقهلية

هيئة بريد منطقة جنوب الدقهلية

مكتب بريد قرية طنبول

السنبلاوين

عجز مالى بهيئة البريد

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