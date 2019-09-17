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لافتات بميادين القصير بالبحر الأحمر تهيب المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح في مخالفات المباني

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:18 م
لافتات بميادين القصير بالبحر الأحمر تهيب المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح في مخالفات المباني لافتات التصالح فى مخالفات البناء
البحر الأحمر - عماد عرفة

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علقت الوحدة المحلية لمدينة القصير، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، لافتات بميادين المدينة، تهيب من خلالها المواطنين لتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين اوضاعهم.

وذكر بيان صادر، اليوم، من مجلس مدينة القصير، أن تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، قامت الوحدة المحلية لمدينة القصير، بتركيب لافتات بعدد من الميادين، تهيب المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح للمخالفات البنائية وتقنين اوضاعها، وذلك طبقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

كما أكد البيان ،أن مجلس المدينة قام بتخصيص سيارات تحوب أنحاء المدينة، لحث الاهالى بسرعة التقدم بطلبات التصالح والتوجه لمقر الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التقديم للتصالح.

كذلك نشر مجلس المدينة عبر الصفحة الرسمية له علي موقع التواصل الاجتماعي منشور، يطالب المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح، كما نشرت الوحدة المخلية للقصير منشور، تحث فيه المواطنين بسرعة التقدم بطلبات الترخيص للاراضي الصادر لها عقود من الوحدة المخلية لمدينة القصير، وذلك في موعد غايته نهاية العام الجاري، تنفيذا لتعليمات المحافظ.

من جانب أخر قام قسم النظافة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، بالتنسيق مع شركة النظافة، اليوم الثلاثاء، بحملة نظافة مكثفة بالشوارع الرئيسية، حيث قام العمال برفع الاتربة أسفل الجزر الوسطى والجانبية بشارع سعد ابو ريدة، وذلك بمعدات شركة النظافة  المتعاقدة مع الوحدة المحلية ومعدات الوحدة المحلية.

 

 


البحرالاحمر

القصير

طلبات التصالح في مخالفات البناء

لافتات بميادين القصير

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