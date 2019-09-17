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كوريا الجنوبية تدرس استخدام احتياطيات النفط فى حال تعطل إمداداته

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:51 م
كوريا الجنوبية تدرس استخدام احتياطيات النفط فى حال تعطل إمداداته رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن
سول (أ ش أ)

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تدرس كوريا الجنوبية استخدام احتياطياتها الاستراتيجية من النفط فى حال تعطل امداداته بعد هجوم طائرات مسيرة استهدف منشآت نفط فى المملكة العربية السعودية، وفق ما أعلنه نائب وزير الاقتصاد والمالية فى سول كيم يونج-بوم.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن تصريح كيم - خلال اجتماع مع المسئولين المعنيين اليوم الثلاثاء، قوله إن "حكومة سول ستتخذ بسرعة تدابير لتحقيق الاستقرار فى العرض والطلب فى حال تعطل إمدادات النفط".

وقال نائب الوزير كيم إن كوريا الجنوبية ستسعى إلى تأمين مصادر بديلة لواردات النفط بالتشاور الوثيق مع مصافى التكرير المحلية، إذا لزم الأمر، مضيفا أن الحكومة ستراقب عن كثب أسعار النفط لأن هناك احتمال أن يستمر الوضع بسبب عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط.

 


كوريا الجنوبيه

النفط

السعوديه

هجمات منشأت النفط فى السعوديه

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