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MG تشارك "الريدز" قصة نجاح

كلاهما عائد بقوة.. MG و liver pool يتشاركان تشكيلة رائعة من اللاعبين والسيارات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:37 م
كلاهما عائد بقوة.. MG و liver pool يتشاركان تشكيلة رائعة من اللاعبين والسيارات MG و liver pool

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عاد فريق ليفربول الإنجليزي إلى تصدر المشهد الرياضي العالمي مجددا بعد أن حصد أهم بطولة كرة قدم في العالم وهي كأس سوبر أبطال أوروبا، وبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بفضل التشكيلة الرائعة  من اللاعبين التي يحظى بها فريق ليفربول.

 

الأمر نفسه يتحقق في العلامة البريطانية العريقة MG فبعد اختفائها عن الأنظارفترة قليلة أعادت فيها الترتيب والتجهيز، عادت للإنطلاق من أكبر القلاع الصناعية فى الصين وقارة آسيا وهو مصنع SAIC  الشهير  .

 

عادت MG إلى السوق المصرية من جديد عبر بوابة  "المنصور" أحد أكبر وكلاء السيارات في الشرق الأوسط ، وجاءت MG بثوب جديد تمام متمثلا في ثلاث طرازات وهم MG 6  و MG ZS و MG RX5  لتلبي كافة إحتياجات راغبي إقتناء سيارة متميزة بسعر منافس .

 

والآن يلتقي كلا من " ليفربول " و MG في علاقة تجسد قصة نجاح متشابهة، وتقوم MG  برعاية فريق ليفربول وتصبح هي السيارة الرسمية لفريق ليفربول عالمياً الذي يضم النجم المصري محمد صلاح الذي خطف قلوب الملايين . وتستهدف MG  من هذه الشراكة أن تقدم الدعم المعنوي لجماهير وعشاق الفريق الملقب بالريدز في جميع أنحاء العالم .

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وعملت MG  على طرح 3 طرازات في السوق المصري كان آخرهم MG 6  مع باقة متميزة من الكماليات  التي تحقق رفاهية تامة لقائد السيارة  ومن معه إضافة إلى ضمان ذهبي من خلال سلسلة كبيرة  من مراكز الخدمة الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية .

وأما عن عشاق الـ SUV  التي تزايد عشاقها بشكل كبير في السوق المصرية ، فقد عملت MG  على توفير طرازين متميزين من ذلك الطراز  وهم MG ZS  و MG RX5  وتم صناعتهم بإستخدام أفضل الخامات والمكونات إضافة إلى توفير تجهيزات خاصة في كليهما ما يجعل منهما سيارات فارهة تناسب كافة المستخدمين ، وأبرز ما يثبت قوة صناعة سيارات MG هو الضمان الذي يصل إلى 150 ألف كم أو 6 سنوات وهو ما يعد أقوى ضمانا على سيارة في مصر .

لمزيد من المعلومات مشاهدة المعلومات الكاملة عن جميع الطرازات يمكنكم الدخول على
http://mgmotor.com.eg/ar/


ليفربول

MG

liver pool

المنصور

الريدز

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