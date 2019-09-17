كشف غموض مقتل طفل متغيب بمنطقة السوق الفوقانى فى قنا

قنا - وائل محمد

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، غموض ولغز حادث مقتل الطفل أحمد سيف الأحمر، داخل عقار مهجور تحت الإنشاء بمنطقة السوق الفوقانى بمركز قنا، وذلك عقب تغيبه عن منزله منذ ظهر الجمعة الماضية.

كان اللواء مجدى القاضى، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بإلقاء القبض على عدد من المشتبه فيهم بقتل الطفل، ودفن جثته داخل العقار المهجور بمركز قنا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على "عبد الرحمن . أ .ح" ويبلغ من العمر 17 عامًا، نجل حارس العقار المهجور الذى عثر بداخله على جثة الطفل مدفوناً بداخله بمنطقة السوق الفوقانى بمدينة قنا.

وأفادت التحريات قيام المتهم، نجل حارس العقار، باصطحاب الطفل من أجل اللهو وشراء الشيكولاته، ودخل به إلى العقار المهجور، بالدور الخامس، وحاول الاعتداء عليه جنسياً بعد أن قام بربطه بالحبال والأسلاك الكهربائية، إلا أن المجنى عليه رفض أن يمارس معه الرذيلة، وأثناء مقاوته قام بضربه بساقيه، حتى قام المتهم بخنق الطفل عن طريق الحبل ودفنه وسط الرمال.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، تلقت إشارة من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بالعثور على الطفل مقتولًا داخل منزل تحت الإنشاء "مهجور" بمركز قنا.