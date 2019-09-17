سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

"كاميرات المراقبة " تكشف المتهم بسرقة الشقق فى وادى حوف

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:00 ص
"كاميرات المراقبة " تكشف المتهم بسرقة الشقق فى وادى حوف حبس - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف نجل حارس عقار أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بواقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة مهندس فى منطقة المعصرة، مؤكدا أنه قام بإخفاء المسروقات داخل جراج السيارات الخاص بالعقار الذى يعمل والده على حراسته. 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغا قسم شرطة المعصرة من"باسم .ع .ع" 63 سنة مهندس، باكتشافه كسر شباك المطبخ بالشقة سكنه وسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن ( 3 خاتم ، حلق ، أنسيال، سلسلة ذهب صيني ، 2 حلق فضة ،ساعة حريمي فضي اللون ، 4 دلايات فضي ، مبلغ مالى 1000 جنيه ) من داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود أثار عنف بنافذة المطبخ وبعثرة بمحتويات الشقة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى ان وراء ارتكابها "ع. م .ع " 20 سنة عاطل ومقيم  وادي حوف، دائرة القسم " نجل حارس العقار المقابل للعقار محل الواقعة "

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها ، واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب " التسلق وكسر شباك المطبخ،  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

المعصرة

سرقة شقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبرز 10 مشروعات قوانين مؤجلة للحسم فى الدور البرلمانى الخامس

أبرز 10 مشروعات قوانين مؤجلة للحسم فى الدور البرلمانى الخامس

هل يكره يهود الحريديم المرأة؟.. فيديو لحفل زفاف يكشف الحكاية

هل يكره يهود الحريديم المرأة؟.. فيديو لحفل زفاف يكشف الحكاية

"إزاى تختار البنك إللى تتعامل معاه؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تختار البنك إللى تتعامل معاه؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

غدًا.. آخر فرصة لتقدم طلاب الشهادات الأجنبية فى "تقليل الاغتراب"

غدًا.. آخر فرصة لتقدم طلاب الشهادات الأجنبية فى "تقليل الاغتراب"

4 خطوات يستخدمها الإخوان فى صناعة الشائعات ضد الدولة المصرية.. تعرف عليهم

4 خطوات يستخدمها الإخوان فى صناعة الشائعات ضد الدولة المصرية.. تعرف عليهم

غلق مدخل مدينة الشروق بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوى لأعمال التطوير

غلق مدخل مدينة الشروق بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوى لأعمال التطوير

تعرف على حالات سريان قانون "جرائم الأنترنت" على الأجانب خارج البلاد

تعرف على حالات سريان قانون "جرائم الأنترنت" على الأجانب خارج البلاد

التعليم: قبول 200 طالب فقط بمدرسة التكنولوجيا للحلى والمجوهرات بالعبور

التعليم: قبول 200 طالب فقط بمدرسة التكنولوجيا للحلى والمجوهرات بالعبور

مكرم محمد أحمد: هناك التزام كبير من الشاشات بضوابط "الأعلى للإعلام"

مكرم محمد أحمد: هناك التزام كبير من الشاشات بضوابط "الأعلى للإعلام"

انفوجراف.. تعرف على حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

انفوجراف.. تعرف على حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

5 معلومات عن عصابة "ماسح الأحذية" لتجارة الأعضاء البشرية بوسط البلد

5 معلومات عن عصابة "ماسح الأحذية" لتجارة الأعضاء البشرية بوسط البلد

الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة