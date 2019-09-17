"كاميرات المراقبة " تكشف المتهم بسرقة الشقق فى وادى حوف

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف نجل حارس عقار أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بواقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة مهندس فى منطقة المعصرة، مؤكدا أنه قام بإخفاء المسروقات داخل جراج السيارات الخاص بالعقار الذى يعمل والده على حراسته.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغا قسم شرطة المعصرة من"باسم .ع .ع" 63 سنة مهندس، باكتشافه كسر شباك المطبخ بالشقة سكنه وسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن ( 3 خاتم ، حلق ، أنسيال، سلسلة ذهب صيني ، 2 حلق فضة ،ساعة حريمي فضي اللون ، 4 دلايات فضي ، مبلغ مالى 1000 جنيه ) من داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود أثار عنف بنافذة المطبخ وبعثرة بمحتويات الشقة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى ان وراء ارتكابها "ع. م .ع " 20 سنة عاطل ومقيم وادي حوف، دائرة القسم " نجل حارس العقار المقابل للعقار محل الواقعة "

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها ، واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب " التسلق وكسر شباك المطبخ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق