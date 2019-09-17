قصة شاب يبدع فى رسم "الجرافيتى" لتطوير مدينة زفتى بالغربية (صور)

الغربية ـ محمد طارق

يعد الرسم هو الحياة البسيطة الهادئة لهواة الرسم والذين يقضون معظم أوقاتهم فى ممارسة تلك الهواية والتى تتسبب فى إخراج طاقة سلبية كبيرة من داخلهم، فيشعرون بأنهم فى عالم آخر لا يوجد لهم سوى أفكارهم التى بداخلهم والتى ينفذونها فى أعمالهم الفنية لتخرج فى النهاية لوحة فنية تعبر عن واقع .



أعمال تجميل حوائط المدينة

بهذه الكلمات بدأ أحمد وليد مختار سعد ابن مدينة زفتى بمحافظة الغربية والبالغ من العمر 21 سنة حديثه لـ "اليوم السابع"، مضيفا أنه طالب فى كلية فنون جميلة جامعة المنصورة، وحقق حلم التحاقه بكلية الفنون بعد معاناة كبيرة استمرت لسنوات حيث إنه كان لا يحب المذاكرة بقدر حبه للرسم .



شاب يشارك في تجميل مدينته

وأوضح "أحمد": علمتنى والدتى الرسم منذ الصغر فهى معلمة فى المدرسة الثانوية الصناعية قسم الزخرفة، وبعد ذلك فى المرحلة الإعدادية التحقت بورش للتمثيل والرسم وهما أكثر الأشياء التى أحبها وكنت دائم الاستمتاع بهما، وبعد ذلك ذهبت إلى القاهرة والتحقت بكورس للتمثيل وبالفعل شاركت فى مسرحيتين .



الأعمال التي ينتجها

وأشار "أحمد": بعد ذلك تعلمت على الآلات الموسيقية مثل "العود" وبدأت فى العزف عليه حتى أتقنته، وفى المرحلة الثانوية تفرغت تماما لتحقيق حلمى وهو الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، فالتزمت فى دراستى والجدول الخاص بالمذاكرة وبمساعدة أسرتى تمكنت من الحصول على مجموع يوهلنى إلى حلمى وكان هذا أسعد يوم فى حياتى.

وأضاف "أحمد": شاركت فى العديد من المعارض فى السنوات الأولى داخل الجامعة وحصلت على مراكز أولى وشهادات تقدير لأعمالى، وبجانب الدراسة أعمل فى المنزل على صناعة التحف "الهاند ميد" وأقوم ببيعها داخل أماكن بيع الانتيكات والتحف حتى أستطيع الإنفاق على دراستى ومصاريفى الشخصية، ولكن هذه الأماكن تشترى منتجاتى بأقل الأسعار ويقومون ببيعها بأعلى الأسعار .

واستكمل "أحمد"، علمت أنه يوجد مجموعة من الشباب التطوعى يطلقون حملة لتنظيف وتجميل المدينة بالجهود الذاتية، وبالفعل وبدون تردد لبيت النداء ولم أتردد لحظة عن مشاركتى فى تجميل المدينة التى عشت وتربية بيها، فقمت بالمشاركة بمساعدة مجموعة من الشباب وبدأت فى تطوير الأماكن العامة برسوم جرافيتى ورسوم تجميلية للمكان .

وأوضح "أحمد": الجميع من أهالى المدينة انبهر بتلك الرسومات التى شاركت فى تجميل الأماكن العامة بجانب الحملات التى شنها الشباب لرفع تلال للقمامة من تلك الأماكن، فظل الجميع يشجعوننا على استكمال هذه الأعمال الجميلة والتى حولت تلك الأماكن إلى أماكن حضارية، فقمنا برسم صورة جرافيتى كبيرة بطول 3 أمتار وعرض 2 متر بكورنيش النيل أبهرت الجميع، وكتبنا عليها رسالة للشباب "أنت أقوى من المخدرات".



الأعمال الفنية



جانب من أعماله



جانب من الأعمال الفنية



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جانب من منتجاتة



جانب من منتجات



رسام يشارك في تجميل مدينته