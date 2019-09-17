سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

قصة شاب يبدع فى رسم "الجرافيتى" لتطوير مدينة زفتى بالغربية (صور)

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:26 م
قصة شاب يبدع فى رسم "الجرافيتى" لتطوير مدينة زفتى بالغربية (صور) جانب من أعمال الجرافيتى بمدينة زفتى
الغربية ـ محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد الرسم هو الحياة البسيطة الهادئة لهواة الرسم والذين يقضون معظم أوقاتهم فى ممارسة تلك الهواية والتى تتسبب فى إخراج طاقة سلبية كبيرة من داخلهم، فيشعرون بأنهم فى عالم آخر لا يوجد لهم سوى أفكارهم التى بداخلهم والتى ينفذونها فى أعمالهم الفنية لتخرج فى النهاية لوحة فنية تعبر عن واقع .

أعمال تجميل حوائط المدينة
أعمال تجميل حوائط المدينة

 

بهذه الكلمات بدأ أحمد وليد مختار سعد ابن مدينة زفتى بمحافظة الغربية والبالغ من العمر 21 سنة حديثه لـ "اليوم السابع"، مضيفا أنه طالب فى كلية فنون جميلة جامعة المنصورة، وحقق حلم التحاقه بكلية الفنون بعد معاناة كبيرة استمرت لسنوات حيث إنه كان لا يحب المذاكرة بقدر حبه للرسم .

 

شاب يشارك في تحميل مدينتة
شاب يشارك في تجميل مدينته

 

وأوضح "أحمد": علمتنى والدتى الرسم منذ الصغر فهى معلمة فى المدرسة الثانوية الصناعية قسم الزخرفة، وبعد ذلك فى المرحلة الإعدادية التحقت بورش للتمثيل والرسم وهما أكثر الأشياء التى أحبها وكنت دائم الاستمتاع بهما، وبعد ذلك ذهبت إلى القاهرة والتحقت بكورس للتمثيل وبالفعل شاركت فى مسرحيتين .

 

الأعمال التي ينتجها
الأعمال التي ينتجها

 

وأشار "أحمد": بعد ذلك تعلمت على الآلات الموسيقية مثل "العود" وبدأت فى العزف عليه حتى أتقنته، وفى المرحلة الثانوية تفرغت تماما لتحقيق حلمى وهو الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، فالتزمت فى دراستى والجدول الخاص بالمذاكرة وبمساعدة أسرتى تمكنت من الحصول على مجموع يوهلنى إلى حلمى وكان هذا أسعد يوم فى حياتى.

وأضاف "أحمد": شاركت فى العديد من المعارض فى السنوات الأولى داخل الجامعة وحصلت على مراكز أولى وشهادات تقدير لأعمالى، وبجانب الدراسة أعمل فى المنزل على صناعة التحف "الهاند ميد" وأقوم ببيعها داخل أماكن بيع الانتيكات والتحف حتى أستطيع الإنفاق على دراستى ومصاريفى الشخصية، ولكن هذه الأماكن تشترى منتجاتى بأقل الأسعار ويقومون ببيعها بأعلى الأسعار .

واستكمل "أحمد"، علمت أنه يوجد مجموعة من الشباب التطوعى يطلقون حملة لتنظيف وتجميل المدينة بالجهود الذاتية، وبالفعل وبدون تردد لبيت النداء ولم أتردد لحظة عن مشاركتى فى تجميل المدينة التى عشت وتربية بيها، فقمت بالمشاركة بمساعدة مجموعة من الشباب وبدأت فى تطوير الأماكن العامة برسوم جرافيتى ورسوم تجميلية للمكان .

وأوضح "أحمد": الجميع من أهالى المدينة انبهر بتلك الرسومات التى شاركت فى تجميل الأماكن العامة بجانب الحملات التى شنها الشباب لرفع تلال للقمامة من تلك الأماكن، فظل الجميع يشجعوننا على استكمال هذه الأعمال الجميلة والتى حولت تلك الأماكن إلى أماكن حضارية، فقمنا برسم صورة جرافيتى كبيرة بطول 3 أمتار وعرض 2 متر بكورنيش النيل أبهرت الجميع، وكتبنا عليها رسالة للشباب "أنت أقوى من المخدرات".

 

الأعمال الفنيه
الأعمال الفنية

 

جانب من اعمالة
جانب من أعماله

 

جانب من الأعمال الفنية
جانب من الأعمال الفنية

 

جانب من الأعمال_1
لوحة_1

 

جانب من منتجاتة
جانب من منتجاتة

 

جانب من منتجاته_2
جانب من منتجات

 

رسام يشارك في تجميل مدينتة
رسام يشارك في تجميل مدينته

 

شاب يشارك الشباب في تجميل كورنيش النيل
شاب يشارك في تجميل كورنيش النيل

رسم

رسم جرافيتى

رسومات جرافيتى بالغربية

موهبة الرسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة