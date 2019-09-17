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قرار جديد بشأن نظام التأمين الصحى فى الشارقة.. تعرف عليه

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:57 م
قرار جديد بشأن نظام التأمين الصحى فى الشارقة.. تعرف عليه المجلس التنفيذى لإمارة الشارقة
محمد عبد المجيد

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أصدر المجلس التنفيذى لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه اليوم الذى عقد برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولى عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، القرار رقم / 26 / لسنة 2019 بتعديل قرار المجلس التنفيذى رقم / 19/ لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحى فى الإمارة، والذى تضمن عدداً من المواد القانونية التى تنظم العمل فى نظام التأمين الصحى وحفظ حقوق المستفيدين منه.
 
و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، حضر الاجتماع الذى عقد فى مكتب حاكم الشارقة، الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمى نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس.
 
وتناول الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والموافقة على جملة من القرارات بما يصب فى خدمة التنمية الشاملة ويحقق رؤية إمارة الشارقة.
 
وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اعتمد المجلس التوصيات المقدمة من دائرة الموارد البشرية حول عدد من موظفى حكومة الشارقة الملتحقين بالدراسات العليا فى جامعات متنوعة حول العالم، والتى من شأنها دعم مسيرتهم العلمية وتطوير معارفهم ومؤهلاتهم بما يخدم تأدية مهامهم الوظيفية.
 
واطلع المجلس، على العرض المرئى المقدم من دائرة التخطيط والمساحة حول مشروع تأهيل السوق القديم فى مدينة خورفكان، حيث أوضح المهندس خالد بن بطى المهيرى رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن بتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كانت الدائرة قد أنهت المرحلة الأولى من تأهيل السوق القديم، الذى افتتحه فى أبريل الماضى والمتضمن ترميم عدد من المحال التجارية والمبانى، وتحسين الواجهات ورصف الطرق وتنفيذ مواقف للسيارات.
 
وأضاف رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن المرحلة الثانية ستضم ترميم عدد من البيوت وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والمرافق التى من شأنها إحياء السوق اقتصادياً واجتماعياً وترفيهياً، واختتم العرض بتقديم عدد من التوصيات التى وجه المجلس برفعها حاكم الشارقة.
 

الامارات

الشارقه

التامين الصحى

اماره الشارقه

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