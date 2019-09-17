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قبول 80 طالبا فى برنامج الماجستير بأكاديمية الشرطة فى البحرين

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:35 م
قبول 80 طالبا فى برنامج الماجستير بأكاديمية الشرطة فى البحرين الاكاديمية الملكية للشرطة فى البحرين
محمد عبد المجيد

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أعلنت الأكاديمية الملكية للشرطة بالبحرين، قبول 80 طالباً وطالبة فى برامج الماجستير من مختلف إدارات وزارة الداخلية، بالإضافة إلى 16 جهة حكومية أخرى، بينهم 52 طالباً وطالبة يمثلون الدفعة التاسعة فى برنامج الماجستير فى العلوم الجنائية والشرطية، والدفعة الثامنة فى برنامج الماجستير فى العلوم الإدارية والأمنية، فى حين بلغ عدد الملتحقين بالدفعة الثانية فى برنامج الماجستير فى إدارة الأزمات 28 طالباً وطالبة.
 
و وفقا لموقع "الأيام" البحرينى، أوضح آمر كلية تدريب الضباط، أن الأكاديمية استقبلت أكثر من 275 طلباً للالتحاق ببرامج الدراسات العليا من مختلف الجهات والهيئات، فى تقدير لالتزام الأكاديمية بتطبيق معايير الجودة والسمعة الطيبة التى تحظى بها برامج الماجستير، مشيراً إلى أن تقديم هذه البرامج التعليمية يأتى فى إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الداخلية ممثلة بالأكاديمية الملكية للشرطة، وحرصها الدائم على تقديم البرامج الدراسية والتدريبية ذات الجودة العالية بما يسهم فى تطوير الأجهزة الأمنية والعاملين فيها بمختلف مستوياتهم الإدارية ومؤهلاتهم العلمية، والعمل على رفع مستواهم العلمى وتحصينهم بالعلوم والمعارف القانونية والإدارية والأمنية لتحقيق التميز فى حياتهم العملية.
 
وقد أعرب عدد من الطلبة المقبولين فى البرامج الدراسية، عن اعتزازهم بانضمامهم للدراسة بالأكاديمية الملكية للشرطة، مشيدين بدور وزارة الداخلية فى تطوير كوادرها من خلال العلم والتعليم، ومعربين عن شكرهم وامتنانهم لوزير الداخلية لإتاحة هذه الفرصة عبر فتح الباب لغير منتسبى الوزارة للدراسة بالأكاديمية.
 

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