فيديو معلوماتى..8 فوائد للعرقسوس أبرزها تقوية المناعة والراحة النفسية

كتبت ــ فاطمة ياسر

يعد العرقسوس من المشروبات التى تحظى بحب الكثيرين، وهذا يجعلهم يتناولونه بكثرة، فهو يحتوى على العديد من العناصر الهامة لجسمك كفيتامين"ب وهـ"، والحديد والكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم والزنك، والفوسفور، وخلال هذا الفيديو سنتعرف على أهم الفوائد الصحية لتناوله حسبما ذكر موقع "healthline" الطبى.

فوائد العرقسوس هى:



-يحتوى على الكالسيوم ولذا فهو مفيد لصحة العظام والأسنان.

-يحافظ على صحة الأمعاء والمعدة نظرا لاحتوائه على نسبة من الألياف.

-تقوية الجهاز المناعى فى الجسم، نتيجة لما يحتويه من عناصر هامة.

-ينظم نسبة الكولسترول فى الدم.

-يعمل عل تنقية الجهاز التنفسى.

-يشعرك بالراحة النفسية.

-يعالج مشكلة احتباس البول.

وأخيرا: على مرضى الضغط المرتفع تجنب تناوله بكثرة للحد من تعرضهم للوعكات الصحية.