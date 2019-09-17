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فيديو.. دار الإفتاء: لا يجوز للمرأة ترك منزل الزوجية بسبب غضبها من زوجها

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:15 م
فيديو.. دار الإفتاء: لا يجوز للمرأة ترك منزل الزوجية بسبب غضبها من زوجها دار الافتاء
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر اليوم الثلاثاء، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، خلال بث مباشر اليوم الأربعاء، حول العلاقة الزوجية جاء نصه:"هل الزوج له حكم على زوجته أثناء غضبها عند أبيها بمعنى أنها لو خرجت يجب أن تأخذ إذنه؟"

وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:" لا يجوز للمرأة أن تغضب عند والدها وتترك منزل الزوجية إلا لو استأذنت زوجها بأن تذهب منزل والدها لتريح أعصابها يومين وما إلى ذلك".

وتابع الشيخ ممدوح قائلا :"لكن إذا قالت له أنا سيبالك البيت وماشية عشان أتأخر مع أصدقائه مثلا وحدثت بينهم مشادة كلامية بينهم والأمور تصاعدت وتركت المنزل فهذا لا يجوز، ولكن لو فيه مشاكل واستأذنت تذهب منزل والدها لكى تريح أعصابها فهذا يجوز".


دار الافتاء

الافتاء

غضب الزوجه

هل يجوز للمراه ترك المنزل

الحياه الزوجيه

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