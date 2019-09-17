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فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم العمل فى مهنة الـ"ميكب أرتست"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:52 م
فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم العمل فى مهنة الـ"ميكب أرتست" حكم العمل فى ميكب أرتست
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر اليوم الأربعاء، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، خلال بث مباشر اليوم الثلاثاء، حول حكم العمل فى مهمة الـ"ميكب أرتست"؟.

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "الـ"ميكب أرتست" أى المرأة التى تعمل فى مهنة تزيين المرأة هى مهنة فى حد ذاتها حلال".

وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، أما أن تتزين المرأة وتخرج من عند الـ"ميكب أرتست" على هيئة غير مرغوب بها فهى التى تسأل والإثم يقع عليها هى وليس على الـ"ميكب أرتست".

كما أجاب مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال آخر جاء نصه ما حكم تهذيب الحواجب للمرأة المتزوجة، حيث أكد قائلاً: "تهذيب الحواجب للمرأة المتزوجة جائز بإذن زوجها".

وكان الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء، قد أكد فى بث مباشر سابق، أنه يجوز للمرأة المتزوجة أن تفعل بحواجبها ما تشاء طالما أن الهدف هو التزين للزوج، أما غير المتزوجة فليس لها سوى تنظيف الشعر الزائد فقط.


دار الافتاء

الافتاء

الميكب ارتيست

حكم تهذيب الحواجب للمراه

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