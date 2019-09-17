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فيديو.. خبير اقتصادى يتوقع وصول الدولار إلى 16 جنيهاً

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:57 م
فيديو.. خبير اقتصادى يتوقع وصول الدولار إلى 16 جنيهاً الإعلامية عزة مصطفى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن الإصلاح الاقتصادى عملية مستمرة ولن تتوقف، ويختلف معيار نجاحه من وقت لآخر.

وأضاف جاب الله، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن السوق السوداء سيطرت لمدة طويلة على سعر الدولار، وكانت هناك مضاربة بالدولار، متابعا: "عندما بدأ الإصلاح الاقتصادى، وتم تحرير سعر الصرف للدولار، اختفت السوق السوداء، وتم توفير الدولار بصورة طبيعية فى البنوك المصرية".

وأشار الخبير الاقتصادى  ، إلى أن مصر وفرت مليارى دولار سنويا بعد اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، بجانب ارتفاع إيرادات السياحة بواقع 30%، فضلاً عن تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، مؤكدًا على وجود تخطيط موضوعي لزيادة إيرادات الدولار .

 

 

 


خبير اقتصادى

الدولار

حقل ظهر

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