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فقدان 36 شخصًا إثر غرق قارب فى نهر بالكونغو الديمقراطية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:00 ص
فقدان 36 شخصًا إثر غرق قارب فى نهر بالكونغو الديمقراطية انقلاب قارب _ صورة أرشيفية
كينشاسا أ ش أ

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أعلنت الشرطة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن 36 شخصًا أُدرجوا فى عداد المفقودين إثر غرق القارب الذى كان ينقلهم فى نهر الكونغو شرقى العاصمة كينشاسا.

وقالت الشرطة المحلية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، الإثنين - إنه تم التمكن من إنقاذ نحو 76 شخصًا بعد الحادث الذى وقع على بعد 80 كيلو مترًا خارج العاصمة.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن القارب كان مسافرًا من محافظة ماى ندومبي إلى كينشاسا، وأنه لم يتضح على الفور سبب وقوع الحادث.

كما نوهت الشبكة الإخبارية إلى أن القوارب فى الكونغو عادة ما تكون محملة بأكثر من طاقتها بالركاب والبضائع، على الرغم من أن البيانات الرسمية للقوارب لا تتضمن كل تلك الحمولة التى تكون على متنها، ما يجعل إنقلاب القوارب بالمياه أمرًا شائعًا بالدولة الأفريقية.

 

 


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