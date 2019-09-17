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فريق طبى ينجح فى استئصال رحم من مريضة باستخدام المنظار بمستشفى نبروة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:07 م
فريق طبى ينجح فى استئصال رحم من مريضة باستخدام المنظار بمستشفى نبروة الفريق الطبى
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، عن نجاح فريق طبى بقسم النساء والتوليد بمستشفى نبروه المركزى، باستئصال رحم من مريضة باستخدام تقنية المنظار الجراحى، لافتا إلى أنها من العمليات المتقدمة والتى تحتاج إلى مهارة طبية من نوع خاص .

تشكل الفريق الطبى الذى أجرى العملية بقيادة الدكتور أحمد سعد الدين، وضم الدكتور بركات البنا، والدكتور محمود الديب، والدكتور محمد يحيى، استشاريى وأخصائى قسم النساء والتوليد بالمستشفى، وطاقم التخدير برئاسة الدكتور جمال مدين، ومجموعة التمريض، ومحمد فوزى، مشرف العمليات وفنى المناظير .

وأكد وكيل وزارة الصحة، على حرص المديرية على تطوير التعليم الطبى المستمر لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة ، والسعى الدائم لاستخدام أحدث الطرق فى الجراحات ، وتقديم كافة وسائل المساعدة للرقى والتطور بالمنظومة الصحية، وذلك حرصا على سلامة المواطنين خاصة فى الجراحات والعمليات الدقيقة، للوصول إلى أفضل النتائج الطبية المنشودة .

الفريق الطبى (1)
الفريق الطبى بعد انتهاء العملية 

 

الفريق الطبى (2)
صورة تذكارية للفريق الطبى 

 

الفريق الطبى (3)

أطباء فريق عملية استئصال الرحم بالمنظار الطبى

 

 

 


استئصال رحم بالمنظار الجراحى

مستشفى نبروه المركزى

الدقهلية

وكيل صحة الدقهلية

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