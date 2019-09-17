سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

فرع منظمة خريجى الأزهر بباكستان يشارك فى مبادرة "أوطان بلا إرهاب" بمدينة كراتشى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:18 ص
فرع منظمة خريجى الأزهر بباكستان يشارك فى مبادرة "أوطان بلا إرهاب" بمدينة كراتشى فرع منظمة خريجى الأزهر بباكستان يشارك فى مبادرة "أوطان بلا إرهاب"
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد أبناء باكستان الأزهريين، تحت رعاية فرع المنظمة بباكستان بمدينة كراتشى، ندوة تحت عنوان "وطن بلا إرهاب" حضرها عدد كبير من أبناء المدينة ألقاها عليهم الشيخ محمد أسلم الأزهرى – نائب رئيس الفرع هناك.

أشار الشيخ أسلم فى كلمته خلال الندوة إلى خطورة  انتشار دعاة الإرهاب، ومروجى الأفكار المضللة، وتأثيرهم على  الدعوة الإسلامية الوسطية بالسلب، كما سلط الضوء على أهمية الوعى بقضايا الأمن الوطنى، وعدم الانجرار وراء الأفكار الهدامة التى تتخفى وراء قناع التدين، ومحاولات التأثير على الشباب باستخدام الخطاب الدينى فى غير سياقه، مؤكداً على مسؤولية أفراد المجتمع كلٍ في موقعه للتصدى لهذه الأفكار والمفاهيم الخاطئة، وتعزيز نشر القيم الدينية العليا وتوضيح سماحة الإسلام، فضلاً عن المساهمة في حماية أمن الوطن وسلامته.

جدير بالذكر أن مبادرة "أوطان بلا إرهاب" هى دعوة عالمية  ليتحد العالم أجمع في وجه الإرهاب الغاشم الذى يريد أن يخرب الأوطان ويقف حائلا أمام تقدم المجتمعات والعيش فى سلاماً وأمناً واطمئنان، وقد لاقت هذه الدعوة ردود فعل ايجابية على المستوى الإقليمى والدولى .


مبادرة اوطان بلا ارهاب

الازهر الشريف

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

باكستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منظمة خريجى الأزهر تنعى الدكتور سعد جاويش أستاذ الحديث وعلومه

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:07 ص

ندوة لمنظمة خريجى الأزهر: الوسطية والاعتدال تمنع الغلو والتطرّف فى الفكر

الخميس، 12 سبتمبر 2019 12:49 م

محاضرة لتعزيز قيم المواطنة والسلم المجتمعى لمنسقى فروع منظمة خريجى الأزهر

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 06:03 م

"المذاهب الأربعة وحسم فوضى الفتاوى" ندوة للطلاب الوافدين بمنظمة خريجى الأزهر

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 03:43 م

"خطر التكفير فى المجتمع" ندوة لفرع منظمة خريجى الأزهر فى ليبيا

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 01:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

بشرى لسكان الكوكب..ثقب الأوزون خلال العام الجارى قد يكون الأصغر منذ عقود

بشرى لسكان الكوكب..ثقب الأوزون خلال العام الجارى قد يكون الأصغر منذ عقود

فيديو معلوماتى..8 فوائد للعرقسوس أبرزها تقوية المناعة والراحة النفسية

فيديو معلوماتى..8 فوائد للعرقسوس أبرزها تقوية المناعة والراحة النفسية

الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

داليا زيادة: صراع بين قادة الإخوان وشبابهم بعد تورط القيادات فى السرقة

داليا زيادة: صراع بين قادة الإخوان وشبابهم بعد تورط القيادات فى السرقة

مع تغير الفصول.. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه

مع تغير الفصول.. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة