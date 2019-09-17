فرع منظمة خريجى الأزهر بباكستان يشارك فى مبادرة "أوطان بلا إرهاب" بمدينة كراتشى

كتب لؤى على

عقد أبناء باكستان الأزهريين، تحت رعاية فرع المنظمة بباكستان بمدينة كراتشى، ندوة تحت عنوان "وطن بلا إرهاب" حضرها عدد كبير من أبناء المدينة ألقاها عليهم الشيخ محمد أسلم الأزهرى – نائب رئيس الفرع هناك.

أشار الشيخ أسلم فى كلمته خلال الندوة إلى خطورة انتشار دعاة الإرهاب، ومروجى الأفكار المضللة، وتأثيرهم على الدعوة الإسلامية الوسطية بالسلب، كما سلط الضوء على أهمية الوعى بقضايا الأمن الوطنى، وعدم الانجرار وراء الأفكار الهدامة التى تتخفى وراء قناع التدين، ومحاولات التأثير على الشباب باستخدام الخطاب الدينى فى غير سياقه، مؤكداً على مسؤولية أفراد المجتمع كلٍ في موقعه للتصدى لهذه الأفكار والمفاهيم الخاطئة، وتعزيز نشر القيم الدينية العليا وتوضيح سماحة الإسلام، فضلاً عن المساهمة في حماية أمن الوطن وسلامته.

جدير بالذكر أن مبادرة "أوطان بلا إرهاب" هى دعوة عالمية ليتحد العالم أجمع في وجه الإرهاب الغاشم الذى يريد أن يخرب الأوطان ويقف حائلا أمام تقدم المجتمعات والعيش فى سلاماً وأمناً واطمئنان، وقد لاقت هذه الدعوة ردود فعل ايجابية على المستوى الإقليمى والدولى .