عمومية المكس للملاحات تعتمد الميزانية بربح 30 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المكس للملاحات ، اليوم الثلاثاء ، ميزانية الشركة للعام المالى 2018-2019 بتحقيق 30.3 مليون جنيه أرباحا بمقر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام .

عقدت الجمعية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ،رئيس القابضة الكيماوية ورئيس الجمعيات، وبحضور وليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات.

كما وافقت الجمعية على توزيع الأرباح 17 مليون جنيه للمساهمين، و9.8 مليون جنيه للعاملين مع تفويض رئيس الجمعية بتحديد مكافأة رئيس مجلس الادارة والأعضاء ،وإخلاء مسؤلية المجلس فى ضوء ما تم عرضه.

كما أوصت الجمعية بقيام الشركة بالرد على ملاحظات الجهاز المركزى لمحاسبات وملاحظات اعضاء الجمعية وحل مشكلة ملاحتى بورسعيد والمكس مع عدد من الجهات ،بجانب إعداد خطة لحل مشكلة المحلول المر فى الملاحة .

وخلال أعمال الجمعية استعرض اللواء علاء الشريف ، رئيس مجلس إدارة شركة المكس ،العديد من المعوقات والتحديات التى تواجه الشركة ومنها شق طريق جددي فى أحواض ملاحة المكس لربط ميناء الدخيلة بالمحور مع زيادة تكلفة النقل نتيجة تغير مسارات الطرق ،مما يرفع التكلفة واستقطاع مساحات من الملاحات .

أوضح الشريف ، أن هناك أعمال تطوير للملاحات وتحديث المعدات ، وشراء معدات جديدة لزيادة الانتاج ،سواء فى بورسعيد ،أو المكس مع تطوير وحدات الغسيل والاستفادة من الأصول المتاحة فى الشركة ،بما ينعكس على زيادة الإنتاج والتصدير