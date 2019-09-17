سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عمومية المكس للملاحات تعتمد الميزانية بربح 30 مليون جنيه

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:35 م
عمومية المكس للملاحات تعتمد الميزانية بربح 30 مليون جنيه اللواء علاء الشريف رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المكس للملاحات ، اليوم الثلاثاء ، ميزانية الشركة للعام المالى 2018-2019 بتحقيق 30.3 مليون جنيه أرباحا بمقر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام .

عقدت الجمعية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ،رئيس القابضة الكيماوية ورئيس الجمعيات، وبحضور وليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات.

كما وافقت الجمعية على توزيع الأرباح 17 مليون جنيه للمساهمين، و9.8 مليون جنيه للعاملين  مع تفويض رئيس الجمعية بتحديد مكافأة رئيس مجلس الادارة والأعضاء ،وإخلاء مسؤلية المجلس فى ضوء ما تم عرضه.

كما أوصت الجمعية  بقيام الشركة بالرد على ملاحظات الجهاز المركزى لمحاسبات وملاحظات اعضاء الجمعية وحل مشكلة ملاحتى بورسعيد والمكس مع عدد من الجهات  ،بجانب إعداد خطة لحل مشكلة المحلول المر فى الملاحة .

وخلال أعمال الجمعية استعرض اللواء علاء الشريف ، رئيس مجلس إدارة شركة المكس  ،العديد من المعوقات والتحديات التى تواجه الشركة ومنها  شق طريق جددي فى أحواض ملاحة المكس لربط ميناء الدخيلة بالمحور  مع زيادة تكلفة النقل نتيجة تغير مسارات الطرق ،مما يرفع التكلفة واستقطاع مساحات من الملاحات .

أوضح الشريف ، أن هناك أعمال تطوير للملاحات وتحديث المعدات ، وشراء معدات جديدة لزيادة الانتاج ،سواء فى بورسعيد ،أو المكس مع تطوير وحدات الغسيل والاستفادة من الأصول المتاحة فى الشركة ،بما ينعكس على زيادة الإنتاج والتصدير 

 

 

 


ملاحة المكس

المكس للملاحات

القابضة الكيماوية

عماد الدين مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. تعليمات من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات

موجز 6.. تعليمات من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات

"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس سعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس سعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

تعليمات مشددة من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات واستفادة جميع الفئات من عوائد التنمية.. الرئيس يجتمع بمدبولى ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية ويوجه ببذل الجهد لخفض الدين العام

تعليمات مشددة من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات واستفادة جميع الفئات من عوائد التنمية.. الرئيس يجتمع بمدبولى ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية ويوجه ببذل الجهد لخفض الدين العام

بالأسماء.. الجزء الثانى من الحركة القضائية الجديدة بعد اعتماد التظلمات

بالأسماء.. الجزء الثانى من الحركة القضائية الجديدة بعد اعتماد التظلمات

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

وزير الداخلية لنظيره الزامبى: حريصون على دعم الشرطة الأفريقية

وزير الداخلية لنظيره الزامبى: حريصون على دعم الشرطة الأفريقية

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة