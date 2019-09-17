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علاج 1269 حالة من الدواجن والماشية فى قافلة للطب البيطرى بالدقهلية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:15 ص
علاج 1269 حالة من الدواجن والماشية فى قافلة للطب البيطرى بالدقهلية تحصين ماشية - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، عن علاج 1269 حالة من الدواجن والماشية ضمن حملة طبية بيطرية مجانية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بأن تغطية القافلة المجانية شملت مختلف قرى ومراكز المحافظة، وأسفرت عن علاج 1050 حالة من الدواجن، و219 حالة علاج ورش ماشية، و24 حالة من الدواب، و 2 كلاب، و 2 ماعز، مشيرا إلى تحصين 17 ألف رأس ماشية من الماعز والأغنام، ضمن الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة على مستوى جميع وحدات ومراكز المحافظة المختلفة.

وأكد المنجى، على عدم وجود أى حالات اشتباه إصابة حتى الآن، لافتا إلى قيام اللجان البيطرية بمتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها، بالإضافة إلى عقد ندوات التوعية من قبل لجان الإرشاد لأصحاب المزارع والمربين للتعريف بأهمية التحصينات ضد مختلف الأمراض للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

 

 


الدقهلية

حملة طبية بيطرية

قافلة مجانية

علاج الماشية والدواجن

مرض طاعون المجترات الصغيرة

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