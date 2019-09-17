عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلى

رام الله /أش أ/

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية، اليوم، إن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية في باحات الأقصى، وتلقوا شروحات حول أسطورة (الهيكل) وسط حراسة الاحتلال التي تفرض إجراءات مشددة على دخول المصلين.

وللمسجد الأقصى المبارك (15) بابا، منها عشرة أبواب مفتوحة وخمسة مغلقة.. ويسعى الاحتلال من خلال الاقتحامات شبه اليومية لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود كما فعل في المسجد الإبراهيمى في الخليل جنوب الضفة الغربية.

ويزعم اليهود أن لهم (هيكلا) أو(معبدا) كان موجودا مكان المسجد الأقصى وبناه سيدنا سليمان عليه السلام، لذلك يسعون لإعادة بناء المعبد المزعوم كهدف استراتيجي، من خلال الاقتحامات التي يقومون بها والتي ازدادت وتيرتها.