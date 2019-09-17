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عبدالله بن زايد يستقبل مدير الشئون السياسية بالخارجية البريطانية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:42 م
عبدالله بن زايد يستقبل مدير الشئون السياسية بالخارجية البريطانية عبدالله بن زايد آل نهيان
وكالات الأنباء

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استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى، ريتشارد مور المدير العام للشؤون السياسية فى وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية.

 

وحسب وكالة أنباء الإمارات، جرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

 

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ريتشارد مور، مؤكدا على العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير على شعبى البلدين الصديقين.

 

من جانبه، أكد ريتشارد مور المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية أن العلاقات بين البلدين استراتيجية وراسخة وهناك حرص على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

 

كما استقبل نيلس أنين وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للخارجية في ألمانيا، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

 

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع فى المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة نيلس أنين، مؤكداً على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وألمانيا والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

 

من جانبه، أكد نيلس أنين الحرص على تنمية أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من نمو وتطور مستمرين.

 

حضر اللقاء الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة.

 


عبدالله بن زايد آل نهيان

ريتشارد مور

بريطانيا

ابوظبى

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