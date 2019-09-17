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طقس الخليج.. تكون السحب الرعدية فى السعودية وحار فى البحرين والإمارات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:00 ص
طقس الخليج.. تكون السحب الرعدية فى السعودية وحار فى البحرين والإمارات طقس الخليج
كتب وكالات

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تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، تكون السحب الرعدية فى السعودية وحار فى البحرين ورطب فى الإمارات.

 

السعودية
 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة الى غائمة جزئيا على وسط وشرق وغرب المملكة فى حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان , عسير , الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة .كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية والوسطى من ساحل البحر الأحمر كذلك على منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية .كما يتوقع بمشيئة الله تعالى تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

 

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، سيكون رطباً وحاراً نسبيا مع بعض السحب خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال فترة ما بعد الظهيرة، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 38 مئوية، والصغرى 27 مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 90%، والصغرى 25%.

 

الإمارات
 

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس، صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، ورطبا ليلا وصباح الأربعاء ويحتمل تشكل الضباب أوالضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 16 - 28 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحيانا.

الموج فى الخليج العربى يكون خفيفا إلى متوسط الموج.. وخفيفا الى متوسط فى بحر عمان.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:09 عند الساعة 02:59 والجزر الأول عند الساعة 08:40 الثانى عند الساعة 58:20 ..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12: 11 الثانى عند الساعة 06:00 والجزر الاول عند الساعة 38: 17 عند الساعة.

 

 


طقس الخليج

السحب الرعدية

السعودية

البحرين

الإمارات

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