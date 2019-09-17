ضبط 4338 هاربا من أحكام وتحصيل 128600 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية – عادل ضرة - مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4338 متهما، منهم 1624 حكما جزئيا، و 152 حكم مستأنف، و 2543 حكم غرامات، 14 حكم مخالفات، ضبط 5 متهمين محكوم عليهم في جنايةكما تم تحصيل 128 ألفا 600 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

كما ضبطت مباحث التموين بمديرية امن الغربية، 1300صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر داخل محل بقالة بقرية بمركز سمنود بقصد بيعهم للجمهور.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط"طارق.ا.ح" صاحب محل بقالة بدائرة مركز سمنود، وبحوزته 1300صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر، تحرر المحضر 18069 جنح مركز سمنود، وتولت النيابة التحقيقات.