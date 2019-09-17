ضبط 21 مشتبها بهم فى حملة أمنية وإزالة تعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

نفذت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير، وضبط الخارجين عن القانون.

أسفرت الحملة عن ضبط 21 مشتبها بهم، جاري فحصهم، والقبض على أحد الأشخاص لاتهامه بمضايقة السائحين، ومتسولين، وبائع متجول.

كما أسفرت الحملة التي شارك بها ضباط شرطة المرافق، عن إزالة ورفع عدد من حالات التعدي وإشغال الطريق، الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية، والباعة الجائلين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت نيابة الهرم التحقيق.