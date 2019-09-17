ضبط مستريح التجمع الخامس بعد جمعه 2.5 مليون جنيه من ضحاياه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط شخص بالقاهرة، لقيامه لنصبه على المواطنين، والاستيلاء منهم على 2,5 مليون جنيه، بزعم توظيفها.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من عدد من المواطنين مقيمين بالسويس ضد مهندس بترول مقيم بالتجمع الخامس بالقاهرة، لتلقيه مبالغ مالية منهم بلغت نحو "2,5 مليون جنيه"، بغرض توظيفها، واستثمارها مٌقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، وقيامه بالاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون.

أسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم، أسفرت عن ضبطه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته اعترف بما هو منسوب إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.