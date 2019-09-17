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ضبط مستريح الإسماعيلية جمع 4 ملايين جنيه من ضحيته بزعم توظيفها

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:13 م
ضبط مستريح الإسماعيلية جمع 4 ملايين جنيه من ضحيته بزعم توظيفها أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بالإسماعيلية، لنصبه على أحد المواطنين والاستيلاء منه على أكثر من أربعة ملايين جنيه بزعم توظيفها.
 
 
تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بلاغاً من أحد المواطنين "مهندس- مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعلية" بقيام مالك شركة توريدات مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعلية، بالحصول منه على أربعة ملايين وأربعمائة وعشرة آلاف جنيه، بزعم استثمارها له فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصوله على أرباح متفق عليها، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه.
 
 
أكدت التحريات صحة الواقعة، وباستدعاء المشكو فى حقه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 
 
 

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مستريح الاسماعيلية

توظيف الاموال

جرائم توظيف الاموال

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