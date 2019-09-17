ضبط طبيب لحيازته أقراص مخدرة داخل سيارته بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت قوة أمنية بكمين كورنيش النيل بمدينة أسوان، اليوم، الثلاثاء، من القبض على طبيب بحوزته 1200 قرص مخدر وعدد من حقن "المورفين" المحظورة.

وكان أفراد قوة كمين مدخل مدينة أسوان الشمالى اشتبهوا فى سيارة ملاكى أثناء عبورها الكمين، وباستيقافها وتفتيشها عثر بداخلها على 12 عبوة بداخلها 1200 قرص مخدر، وعدد من حقن المورفين المحظورة.

وبالفحص تبين أن طبيب يدعى "ا.ن " وسائق "ش "ف " وراء حيازة تلك المواد المخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وبالعرض على النيابة قررت التحفظ عليهم على ذمة تحريات المباحث، وتم تحرير محضر بالواقعة.