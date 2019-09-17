ضبط شخص ينصب على راغبي العمل في الخارج وبحوزته 300 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالغربية لنصبه على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (صاحب مكتب استيراد وتصدير - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية)، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم فضلاً عن تأسيس شركة وهمية ، واتخاذها مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والإعلان عن نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء تواجده بمقر الشركة، وعثر على (تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية - جواز سفر – 4 دفاتر مدون بها أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المتحصلة منهم بإجمالى 300 ألف جنيه- 2 دفتر تحصيل مبالغ نقدية - مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها بإلحاق العمالة بالخارج - مبالغ مالية عملات مختلفة من متحصلات نشاطه الإجرامى).

وبفحص هاتفه المحمول، تبين أنه يحتوى على (محادثات بينه وبين راغبى السفر للخارج على تطبيق "واتس آب" ، 4 أذونات دخول لإحدى الدول العربية بأسماء مختلفة - تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية - 20 صورة لجوازات سفر بأسماء مختلفة – 23 تأشيرة عمل بأسماء مختلفة- 2 تأشيرة زيارة لإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص مختلفة) ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى.