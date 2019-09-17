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ضبط شخص يزور المحررات الرسمية في الإسكندرية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:52 ص
ضبط شخص يزور المحررات الرسمية في الإسكندرية المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالإسكندرية لتزويره المحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد الأختام وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على المواطنين.
 
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "مشرف معمارى مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية سبق اتهامه فى 5 قضايا "تبديد" بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.
 
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه أثناء تواجده في المنتزه، وعثر بحوزته على 12 بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدد من الجهات الحكومية، ومجموعة من شهادات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من شهادات الخبرة خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من طلبات التحويل خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من نماذج قيد ميلاد خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد.

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