ضبط سائق وعاطل بحوزتهما 200 كيلو بانجو وسلاح نارى بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط سائق وعامل، وبحوزتهما 200 كيلو من البانجو المخدر، وسلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش، للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائى بالمديرية ومأمور مركز المنزلة يفيد بضبط كل من "هاني.ا.ح.ا.ص"، 40 عاما، عامل، و"محمد.ر.ر.م"، 33 عاما، سائق، ويقيمان بقرية أبو الأخضر بدائرة المركز بالسيارة رقم "د ب ج 1643 نقل" بدائرة مركز المنزلة، وبحوزتهما كمية من البانجو المخدر وزنت 200 كيلو جرام، وسلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش لا تحمل أرقام، و5 طلقات من ذات العيار، ومبلغ مالى قدره 330 جنيها، و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهما بعملائهما، والمبلغ المالى من حصيلة تلك التجارة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12958/168 لسنة 2019 جنايات مركز المنزلة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.