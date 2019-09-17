ضبط تاجر عملة لاتجاره فى السوق السوداء بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز أجا بالدقهلية) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، متخذاً من مسكنه مركزاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء تواجده بمسكنه أثناء قيامه بمعاملات مالية غير مشروعة مع (3 أشخاص "محددين" - مقيمين بدائرة مركزشرطة أجا بالدقهلية وبحوزتهم مبالغ مالية عملات مختلفة) ، وضبط بحوزة المتهم مبالغ مالية قدرها (50يورو - 177,800 مائة سبعة وسبعون ألف وثمانمائة جنيه مصرى) ، وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه للواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامي.

وأكد المتعاملون معه بحضورهم لاستبدال العملات الأجنبية المضبوطة بحوزتهم للعملة الوطنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.