ضبط أسلحة آلية وخرطوش وذخيرة بدون ترخيص بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، جهودها لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخيرة غير المرخصة، التي تستخدم في ارتكاب الجرائم، والمشاجرات.

أسفرت إحدى الحملات عن القبض على 16 متهما، بحوزتهم 4 طبنجات مختلفة الأعيرة، و8 فرد خرطوش محلي الصنع، وبندقية خرطوش، وبندقية آلية، و15 طلقة بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع، فأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.