صيدناوى وبيع المصنوعات تسعى لفتح فرع جديد بالعاصمة الإدارية

كتب عبد الحليم سالم

كشف محمد عنارة رئيس مجلس إدارة شركة صيدناوى وبيع المصنوعات، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن أن الشركة تخطط لفتح فرع لها فى العاصمة الإدارية والاستفادة من العاصمة الجديدة فى التواجد لضمان مكانة الشركة فى السوق المصرى والحفاظ عليها، مشيدًا بعملية دمج الشركات والتى أتت بنتائج مبشرة وفى تحسن مستمر بعد دمج صيدناوى مع بيع المصنوعات قبل عامين.

وأشار محمد عنارة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن نتائج الدمج ظهرت بشكل إيجابى بعد سنتين، وتحسنت بشكل كبير فنحن نتوقع أن نحقق 11 مليونًا أرباحًا العام المالى المنتهى بعد مراجعة الميزانية من الجهاز المركزى للمحاسبات، بجانب زيادة الإيرادات وسنحقق نحو 16 مليون جنيه أرباحًا العام المالى الجارى، وسنضاعف ذلك مستقبلاً نتيجة العوائد من القطاع الخاص من الشراكة على الفروع التى تطورت، وكذلك استغلال كل الأصول المتاحة.

ومن النتائج الايجابية للدمج قال أن مسألة تنقل العمال من شركة إلى أخرى لسد العجز، ولا سيما فى ظل وقف التعيينات بقطاع الأعمال العام بالقرار 11 لسنة 2016 منذ ايام الدكتور أشرف الشرقاوى الوزير الأسبق، وهذا يتم بعد إجراء عملية تدريب لبعض التخصصات التى كانت تعمل فى مجالات غير البيع حيث ندير نحو 65 فرعًا والباقى اكثر من 100 فرع عليها شراكة مع القطاع الخاص ما أحدث قيمة مضافة لها .

وحول أبرز الفروع التى ىسيتم افتتاحها قال محمد عنارة إنه سيتم افتتاح فرع الخازندار، والذى تم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص بنحو 79 مليون جنيه وجاهز للافتتاح، إلا أن المشكلة التى تواجهه هى انتشار الباعة الجائلين وهؤلاء لابد للمحليات أن تقوم بدورها فى التصدى لهم .

وقال ان هذا الفرع سيدر نحو 7.250 مليون جنيه سنويا للشركة ستزيد سنويًا.

أضاف أنه تم فتح 15 فرعًا كانت مغلقة ولا يتبقى إلا فروع لا يمكن تشغيلها فهى عبارة عن شقق كانت مخصصة للكساء الشعبى وهى شقق فى عمارت سكنية ولا يمكن أن تكون فرعا بمعنى الكلمة وعليها بعض المشكلات وندرس الاستفادة منها مستقبلا .

ومن المشروعات التى تم انجازها مؤخرًا أيضًا مشروع عقارى فى طنطا استفدنا منه بـ115 مليون جنيه ونمتلك فرعًا نمتلكه تبلغ قيمته حاليًا 55 مليون جنيه وكان وقت إنتهاء التطوير يساوى 44 مليون جنيه ونسعى لعرضه للإيجار وليس للبيع.

وأوضح أن من المشروعات الجديدة أيضًا فرع بسيون جارٍ إنهاء بعض المشكلات حوله وإنهاء التراخيص لبناء مشروع عقارى وسيدر نحو 20 مليون جنيه على الشركة بخلاف الشراكة على مشروع مع شركة عمر أفندى بجزيرة بدران سيدر 42 مليون جنيه لنا ولعمر أفندى وجارٍ الانتهاء من التراخيص وخلال أيام سيتم توقيع العقد.

وكشف محمد عنارة عن أن هذه الإيرادات جاءت نتيجة تغيير فقرة فى النظام الأساسى للشركة وإضافة النشاط العقارى كنشاط أساسى لها، مشيدًا بجهود رئيس القابضة للسياحة والفنادق ميرفت حطبة خاصة فى دعم الشركات التجارية التابعة والوقوف معها حتى انطلقت بالفعل خاصة أنها كانت مكبلة بديون وأجور عمالة زائدة وتعثر فى بعض المشروعات.

وقال إن الشركة تسير فى إطار المكينة والتحديث وفق خطة وزارة قطاع الأعمال، حيث سيتم البدء فى ميكنة الإدارت المالية والمبيعات ثم المخازن يليها الفروع ولا سيما أن الفروع الجديدة والتى عليها شراكة مميكنة بشكل كامل.