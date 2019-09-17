صور.. نقابة المعلمين بمطروح تحتفل بيوم الوفاء للمعلم بحضور نقيب معلمي مصر

مطروح حسن مشالى

نظمت النقابة الفرعية للمعلمين بمطروح، حفل يوم الوفاء، اليوم الثلاثاء، لتكريم المعلمين، بحضور خلف الزناتى نقيب معلمى مصر و رئيس اتحاد المعلمين العرب، واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد، نائبا عن اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ومديري الإدارات التعليمية، والدكتورة سليمة عبد الرحيم رئيس مجلس أمناء التعليم، ومفتاح الجرارى نقيب معلمى المحافظة، وعدد من العمد والمشايخ وذلك بقاعة مجلس عمد والمشايخ.

وشهد الحفل، تكريم عدد من المعلمين المتقاعدين والمعلمين الحاصلين على درجات الماجستير و الدكتوراه لعام 2018 بالإضافة إلي تكريم أُسر موجهين لغة عربية، توفيا في حادث خلال العمل.

وأكد سكرتير عام مساعد محافظة مطروح، أن اليوم هو تتويج وتكريم بعد أداء رسالة عظيمة يقوم بها المعلم، لما يمثله من مكانة وركيزة هامة يبنى عليها المجتمع، مع مكانته ودوره العظيم في تخريج أجيال في كافة التخصصات يبنى على أكتافهم الوطن.

وتقدم الدكتور سمير النيلي، بالشكر لمحافظ مطروح، على دعمه العملية التعليمية والارتقاء بها مؤكدا أن ، قانون نقابة المعلمين، والعمل على الارتقاء بالمعلم، والحرص على حقوقه، مع ما تبذله الدولة والنقابة من طرح المقترحات الجارى مناقشتها بمجلس النواب.