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صور.. نتنياهو وزوجته يدليان بأصواتهما فى انتخابات الكنيست

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:39 ص
صور.. نتنياهو وزوجته يدليان بأصواتهما فى انتخابات الكنيست نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بصوته، منذ قليل، فى انتخابات الكنيست التى تجرى اليوم حتى الساعة العاشرة بتوقيت تل أبيب التاسعة بتوقيت القاهرة.

 

نتنياهو وزوجته سارة
نتنياهو وزوجته سارة

 

وكعادته اصطحب نتنياهو زوجته سارة خلال الإدلاء بصوته، فى الانتخابات التى ستحدد الحزب الذى سيشكل الحكومة الجديدة نهاية الشهر الجارى، كما أدلى غريمه فى الانتخابات بانى جانتس رئيس الأركان السابق زعيم تحالف "أزرق- ابيض" بصوته فى الانتخابات .

 

جنود بالجيش الاسرائيلى
جنود بالجيش الاسرائيلى

 

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن جنود من الجيش الإسرائيلى أدلوا بأصواتهم، كما أدلت عناصر من قوات الشرطة بأصواتها، حيث يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

 

قوات الشرطة الاسرائيلية
قوات الشرطة الاسرائيلية

 

 

جنود بالجيش يدلون بأصواتهم
جنود بالجيش يدلون بأصواتهم

 


الكنيست

اسرائيل

تل أبيب

انتخابات الكنيست

الليكود

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