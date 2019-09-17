صور.. نائب محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد اليونيسيف لتعزيز التعاون فى تطوير التعليم

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

استقبل المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد، "برونو مايس" ممثل منظمة اليونيسيف فى مصر، يرافقه محمد إسماعيل نائب رئيس قسم التعليم بمنطقة اليونيسيف بمصر.

تأتى الزيارة التى قام بها ممثل منظمة اليونيسيف لمحافظة الإسماعيلية فى إطار بحث وتعزيز سبل التعاون بين المحافظة واليونيسيف ودعم الخطة القومية لإصلاح التعليم التى تنتهجها الدولة.

وخلال اللقاء الذى حضره الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية والدكتور عادل عثمان، وكيل مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة وأعضاء وممثلى وفد اليونيسيف، أكد نائب محافظ الإسماعيلية أهمية التعاون مع منظمة اليونيسيف وكافة الجهات الدولية للمساهمة فى تعزيز سبل تطوير التعليم لتحقيق نقلة نوعية أفضل، كما أكد أهمية تعاون الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لدعم السياسة الرشيدة للدولة نحو تطوير التعليم ووصول أنشطة التعليم للطلبة وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة للمعلم أيضًا فى نفس الوقت.

ومن جهته أوضح "برونومايس" أن منظمة اليونيسيف فى مصر هى داعم أساس ورئيسى للدولة وأجهزتها المختلفة وأهمها التعليم والصحة لما له من أثر إيجابى فى بناء مجتمعات دولية قادرة على إيجاد فرص للتفاهم والتقارب وأكد أن هذه الزيارة والتى تستهدف محافظة الإسماعيلية ضمن برنامج يضم 3 محافظات تشمل محافظتى شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية حيث تعد الاسماعيلية من المحافظات الجاذبة للسكان وتتمتع بصفات و مميزات تؤثر ايجابا نحو توثيق اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المقدمة لها من منظمة اليونيسيف.

وأشار إلى أن اتفاقية التعاون المشترك فيما بين اليونيسيف ومصر تستهدف دعم عدد 550 مدرسة بمصر منها 180 مدرسة بالإسماعيلية تستهدف تطوير المناهج التعليمية وطرق التدريس وتدريب المعلمين من خلال حزمة من الامدادات ومستلزمات تطوير التعليم بمصر.

وخلال اللقاء تم بحث ومناقشة إمكانية استضافة المحافظة لتدريب المعلمين التابع لليونيسيف والتى تقدم ل نحو 12 ألف معلم ومعلمة على مستوى الجمهورية و فى نهاية اللقاء قام رئيس وأعضاء وفد اليونسيف برفقة وكيل وزارة التربية والتعليم بزيارة ميدانية لمدرسة معاذ بن جبل بمركز ومدينة أبوصوير للتعرف على ما تم تنفيذه من برامج التطوير بالمدرسة كواحدة من مدارس المحافظة المستهدف تطويرها.

وعلى جانب آخر، شهد نائب محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة مراسم توقيع بروتوكول للتعاون فيما بين مديرية القوى العاملة ويمثلها المستشار ياسر سعيد وكيل وزارة القوى العاملة وجمعية المستثمرين الصناعيين بالإسماعيلية ويمثلها المهندس مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الجمعية وينص البروتوكول على الموافقة على صرف علاوة استثنائية خاصة للعاملين بنسبة 10 من الأجر الأساسى وبحد أدنى 75 جنيها وحد أقصى 150 جنيها اعتبارا من أول شهر سبتمبر الجارى.

ويأتى هذا من خلال مبادرة القطاع الخاص وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن توفيق أوضاع العاملين بالدولة.



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء



جانب من توقيع البروتوكول