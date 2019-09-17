سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. نائب محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد اليونيسيف لتعزيز التعاون فى تطوير التعليم

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:18 م
صور.. نائب محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد اليونيسيف لتعزيز التعاون فى تطوير التعليم نائب محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد اليونيسيف لتعزيز التعاون فى تطوير التعليم
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد، "برونو مايس" ممثل منظمة اليونيسيف فى مصر، يرافقه محمد إسماعيل نائب رئيس قسم التعليم بمنطقة اليونيسيف بمصر.

تأتى الزيارة التى قام بها ممثل منظمة اليونيسيف لمحافظة الإسماعيلية فى إطار بحث وتعزيز سبل التعاون بين المحافظة واليونيسيف ودعم الخطة القومية لإصلاح التعليم التى تنتهجها الدولة.

وخلال اللقاء الذى حضره الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية والدكتور عادل عثمان، وكيل مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة وأعضاء وممثلى وفد اليونيسيف، أكد نائب محافظ الإسماعيلية أهمية التعاون مع منظمة اليونيسيف وكافة الجهات الدولية للمساهمة فى تعزيز سبل تطوير التعليم لتحقيق نقلة نوعية أفضل، كما أكد أهمية تعاون الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لدعم السياسة الرشيدة للدولة نحو تطوير التعليم ووصول أنشطة التعليم للطلبة وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة للمعلم أيضًا فى نفس الوقت.

ومن جهته أوضح "برونومايس" أن منظمة اليونيسيف فى مصر هى داعم أساس ورئيسى للدولة وأجهزتها المختلفة وأهمها التعليم والصحة لما له من أثر إيجابى فى بناء مجتمعات دولية قادرة على إيجاد فرص للتفاهم والتقارب وأكد أن هذه الزيارة والتى تستهدف محافظة الإسماعيلية ضمن برنامج يضم 3 محافظات تشمل محافظتى شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية حيث تعد الاسماعيلية من المحافظات الجاذبة للسكان وتتمتع بصفات و مميزات تؤثر ايجابا نحو توثيق اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المقدمة لها من منظمة اليونيسيف.

وأشار إلى أن اتفاقية التعاون المشترك فيما بين اليونيسيف ومصر تستهدف دعم عدد 550 مدرسة بمصر منها 180 مدرسة بالإسماعيلية تستهدف تطوير المناهج التعليمية وطرق التدريس وتدريب المعلمين من خلال حزمة من الامدادات ومستلزمات تطوير التعليم بمصر.

وخلال اللقاء تم بحث ومناقشة إمكانية استضافة المحافظة لتدريب المعلمين التابع لليونيسيف والتى تقدم ل نحو 12 ألف معلم ومعلمة على مستوى الجمهورية و فى نهاية اللقاء قام رئيس وأعضاء وفد اليونسيف برفقة وكيل وزارة التربية والتعليم بزيارة ميدانية لمدرسة معاذ بن جبل بمركز ومدينة أبوصوير للتعرف على ما تم تنفيذه من برامج التطوير بالمدرسة كواحدة من مدارس المحافظة المستهدف تطويرها.

وعلى جانب آخر، شهد نائب محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة مراسم توقيع بروتوكول للتعاون فيما بين مديرية القوى العاملة ويمثلها المستشار ياسر سعيد وكيل وزارة القوى العاملة وجمعية المستثمرين الصناعيين بالإسماعيلية ويمثلها المهندس مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الجمعية وينص البروتوكول على الموافقة على صرف علاوة استثنائية خاصة للعاملين بنسبة 10 من الأجر الأساسى وبحد أدنى 75 جنيها وحد أقصى 150 جنيها اعتبارا من أول شهر سبتمبر الجارى.

ويأتى هذا من خلال مبادرة القطاع الخاص وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن توفيق أوضاع العاملين بالدولة.

 

جانب من اللقاء (1)
جانب من اللقاء 

 

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء 

 

جانب من اللقاء (5)
جانب من اللقاء 

 

جانب من توقيع البروتوكول (2)
جانب من توقيع البروتوكول 

 

جانب من توقيع البروتوكول (3)
جانب من توقيع البروتوكول 

القوى العاملة

محافظ الاسماعيليه

نائب محافظ الاسماعيليه

منظمه اليونسيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة