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صور.. مدارس الجيزة تتزين بالأعلام استعدادا للعام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:33 ص
صور.. مدارس الجيزة تتزين بالأعلام استعدادا للعام الدراسى الجديد مدارس الجيزة تتزين بالأعلام استعدادا للعام الدراسي الجديد
كتب سيد الخلفاوى

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تزينت جميع مدارس محافظة الجيزة بالأعلام المصرية التي اكتست بها، بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسى الجديد، بدعم ومشاركة مجتمعية فى مختلف الإدارات التعليمية لتجهيز مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب.

وأكد خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن العاملين بمدارس الجيزة يواصلون العمل بجد وإخلاص، استعدادا لانطلاق سنة دراسية جديدة، مليئة بالجدية والاجتهاد والالتزام والانضباط، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن مجالس أمناء المدارس والإدارات التعليمية، تؤدى دورا رئيسيا لتفعيل المشاركة المجتمعية، من خلال الدعم والتنسيق والتعاون الدائم والفعال مع مديرى الإدارات التعليمية ومسئولى مدارس الجيزة.

مدارس الجيزة تتزين بالأعلام استعدادا للعام الدراسي الجديد (1)
مدارس الجيزة تتزين بالأعلام

 

مدارس الجيزة تتزين بالأعلام استعدادا للعام الدراسي الجديد (2)
علم مصر على المدارس

 

مدارس الجيزة تتزين بالأعلام استعدادا للعام الدراسي الجديد (3)
المدارس تتزين بالاعلام

 

مدارس الجيزة تتزين بالأعلام استعدادا للعام الدراسي الجديد (4)
طلاء مبانى المدارس بالاعلام

 

مدارس الجيزة تتزين بالأعلام استعدادا للعام الدراسي الجديد (5)
علم مصر

 

مدارس الجيزة تتزين بالأعلام استعدادا للعام الدراسي الجديد (6)
رفع علم مصر فى حوش المدرسة

 

مدارس الجيزة تتزين بالأعلام استعدادا للعام الدراسي الجديد (7)
علم مصر يحلق

 

مدارس الجيزة تتزين بالأعلام استعدادا للعام الدراسي الجديد (8)
العلم داخل المكاتب

 

مدارس الجيزة تتزين بالأعلام استعدادا للعام الدراسي الجديد (9)
علم مصر

 

 

مدارس الجيزة تتزين بالأعلام استعدادا للعام الدراسي الجديد (10)
العلم يزين المدرسة

 

مدارس الجيزة تتزين بالأعلام استعدادا للعام الدراسي الجديد (11)
مدارس الجيزة تتزين بالأعلام استعدادا للعام الدراسي الجديد 

 

 

مدارس الجيزة تتزين بالأعلام استعدادا للعام الدراسي الجديد (12)
رفع علم مصر

 

مدارس الجيزة تتزين بالأعلام استعدادا للعام الدراسي الجديد (13)
 
علم مصر يتصدر المشهد

 

 

مدارس الجيزة تتزين بالأعلام استعدادا للعام الدراسي الجديد (14)
 
علم مصر بطول مبنى المدرسة

تعليم الجيزة

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