صور.. مدارس الجيزة تتزين بالأعلام استعدادا للعام الدراسى الجديد

كتب سيد الخلفاوى

تزينت جميع مدارس محافظة الجيزة بالأعلام المصرية التي اكتست بها، بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسى الجديد، بدعم ومشاركة مجتمعية فى مختلف الإدارات التعليمية لتجهيز مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب.

وأكد خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن العاملين بمدارس الجيزة يواصلون العمل بجد وإخلاص، استعدادا لانطلاق سنة دراسية جديدة، مليئة بالجدية والاجتهاد والالتزام والانضباط، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن مجالس أمناء المدارس والإدارات التعليمية، تؤدى دورا رئيسيا لتفعيل المشاركة المجتمعية، من خلال الدعم والتنسيق والتعاون الدائم والفعال مع مديرى الإدارات التعليمية ومسئولى مدارس الجيزة.



مدارس الجيزة تتزين بالأعلام

علم مصر على المدارس

المدارس تتزين بالاعلام

طلاء مبانى المدارس بالاعلام

علم مصر

رفع علم مصر فى حوش المدرسة

علم مصر يحلق

العلم داخل المكاتب

علم مصر

العلم يزين المدرسة



مدارس الجيزة تتزين بالأعلام استعدادا للعام الدراسي الجديد

رفع علم مصر

علم مصر يتصدر المشهد

علم مصر بطول مبنى المدرسة