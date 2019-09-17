صور.. محافظ قنا: محطة معالجة ثلاثية بقرى المراشدة والقلمينا لخدم 42 ألف مواطن

قنا - وائل محمد

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحى المراشدة والقلمينا بمدينة الوقف، رافقه كل من الدكتور أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، واللواء مهندس إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ومسئول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ومهندسى الشركات المنفذة للمشروع .

وشهد الهجان، عرضا توضيحيا عن مكونات مشروع صرف صحى المراشدة والقلمينا ومعدلات تنفيذها، موضحا أن المشروع هو أحد 5 مشروعات ذات البعد الاستراتيجى على مستوى الجمهورية والتى تحظى بمتابعة مباشرة ودورية من قِبل رئاسة مجلس الوزراء، لافتا إلى أن المشروع يشمل محطتى رفع بالمراشدة والقلمينا وخطوط الطرد وشبكات الانحدار الخاصة بهما بالإضافة إلى محطة المعالجة الثلاثية بالمراشدة بتكلفة اجمالية تصل إلى 160 مليون جنيه مشيرا إلى ان نسبة تنفيذ أجمالى الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالمشروع وصلت إلى 23.1% مؤكدا أن المشروع سوف يخدم 42 ألف مواطن من أهالى قريتى المراشدة والقلمينا والنجوع التابعة لهما .

وأضاف محافظ قنا أن محطة المعالجة الثلاثية للمشروع تقع على مساحة 10 أفدنة وتصل طاقتها الإجمالية إلى 18 ألف م3/ يوم وهى تعد الثانية من نوعها من حيث تطبيق تقنية المعالجة الثلاثية فى معالجة مياه الصرف الصحى بعد محطة الإسكان الاجتماعى بحاجر الجبل بمدينة الوقف .

ومن جانبه ذكر اللواء إيهاب خضر أن مشروع صرف صحى المراشده والقلمينا هو أحد 5 مشروعات يجرى تنفيذها بمحافظة قنا تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهم جميعا نهاية العام الجارى وذلك التزاماً من الهيئة بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء .



محطة لمعالجة الثلالثية بقنا



محطة المعالجة الثلاثية بقرية المراشدة



قرية المراشدة



جولة محافظ قنا