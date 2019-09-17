صور ..محافظ قنا: تنفيذ ٨٥٪ من أعمال ترميم قصر الأمير يوسف كمال تمهيدا لإفتتاحه

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٨٥٪ من أعمال الترميم الدقيق والمعمارى بقصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادى، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى أجراها للقصر للاطمئنان على معدلات تنفيذ أعمال الترميم التى تجرى به، رافقه اللواء حازم عبدالمنعم ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

أوضح الهجان أن القصر يمثل مجموعة معمارية متكاملة تضم مبانى متعددة "السلاملك ، الحرملك ، قاعة الطعام ، المطبخ ، إستراحة ، مبنى التفتيش" جميعها ذات طراز معمارى متميز، مؤكداً أن اعمال الترميم تجرى على قدم وساق بجميع المبانى وبنفس الألوان والطراز المعمارى الأصلى لها بهدف الحفاظ على الهوية التاريخية للقصر ومكوناته، وإشار إلى أنه سيتم تركيب ٢ نافورة مياه وزراعة مساحات خضراء بفناء القصر، كما سيتم عمل ممرات مشاه للسماح للزائرين بالتنقل بين مبانى القصر المختلفة.

وأضاف الهجان أنه من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير والتجميل فى نهاية شهر سبتمبر الجارى ومن ثم وضع مقتنيات الأمير يوسف كمال فى المناطق الخاصة بها، تمهيدا لافتتاحه أمام الزوار من المواطنين المصريين والوافدين الأجانب، لافتا إلى أن القصر سوف يمثل عامل جذب إضافى للسياحة داخل المحافظة لما يتميز به من طراز معمارى وقيمة أثرية وتاريخية .



محافظ قنا يتفقد القصر



قصر الأمير يوسف كمال بقنا



أعمال ترميم القصر